台銀人壽 獲卓越保險評比雙獎項肯定

台銀人壽表示，榮獲2020卓越保險評比金控類之「最佳永續經營獎」及「最佳公益貢獻獎」，該評比是卓越雜誌委託世新大學民調中心以網路問卷調查及專家會議討論方式進行，藉此瞭解國內保險業形象、服務、創新與潛力之現況，希望提升大眾認識更多優質的保險公司。

該項評比於2020年10月13日進行頒獎典禮，台銀人壽已連續六年獲得最佳永續經營獎，為該次唯一獲得兩個獎項之保險公司。

台銀人壽近日也再次獲得中華信評公司授予長期發行體信用評等及財務實力評等等級「twAAA」，評等展望「穩定」；美國標準普爾公司(Standard & Poor's)持續授予台銀人壽長期信用評等等級「A+」，評等展望「穩定」，也是對該公司財務穩健、誠信可託的一項肯定，與獲選2020卓越保險評比之永續經營獎項相呼應。

台銀人壽今年首次獲選 最佳公益貢獻獎，藉由保險服務和社會關懷，展現國營壽險價值，一直是臺銀人壽的重要使命。多年來推動各分公司與在地公益團體的互動及陪伴，持續關懷不曾間斷。

該公司的每部門都設有愛心天使，公益活動也是董事長、總經理投入參與，親自到公益團體參訪及互動，希望對外善盡企業社會責任，對內也持續推動及建立良善社會的企業文化。

台銀人壽表示，「身為國營壽險公司，穩健可靠、永續經營、企業責任及社會安定是我們最重要的使命和理念」。

台銀人壽深耕保險業務已80年，持續提供國人更細緻的服務及更多元的保障商品選擇方案，成為保戶理財規畫、健康守護及保險保障的國家級最佳品牌。