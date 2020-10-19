中信調查：七成客戶每周使用數位金融服務

為深入了解國人對數位金融的認知及使用經驗，中國信託商業銀行今年8月進行「數位金融全客群大調查」，發現高達七成客戶每周至少使用一次數位金融服務，近三成客戶更表示每天使用，另對未來推出新數位金融服務的接受度，在滿分10分的項目中獲得7.8分，顯示受訪者對數位金融服務接受度高。

「數位金融全客群大調查」針對中國信託銀行20歲到64歲客戶，以網路問卷抽樣調查，總計回收1,332份有效樣本，了解全客群對數位金融的認知、使用及影響，調查發現客戶最滿意數位工具的理由是：不受時間與空間影響，及流程便利。

另外，受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，帶動超過六成客戶開始或更常使用數位金融服務。調查也發現，不同世代有不同的使用需求，20世代重視現金儲值及線上辦卡開戶，30世代較關心信用卡能否綁定電子錢包付款，40世代較需要信用卡分期服務，50世代更關心生活繳費的金融服務。

透過數位金融全客群大調查，中信銀行發現受訪者對於各種生活場景有著不同需求與期待，在飲食、旅遊、購物、交通、教育、醫療和娛樂、超商量販等八類消費場景內，行動支付為民眾最普遍期待的功能。

進一步分析，在交通、旅遊類場景衍生出線上投保需求；面對支出金額較高的醫療和教育費用，分期付款是客戶看重的服務；在超商或量販店購物時，客戶對點數折抵、點數兌換的需求強烈；高資產客戶則更關注市區停車、計程車預約等服務。

調查顯示，一般交易、帳務查詢等較簡單的金融服務，客戶偏好使用數位方式，但面對投資、投保與理財諮詢等較複雜的金融服務，有高達八成的客戶還是希望專人即時協助，以獲得更專業的建議，另20世代的客戶也樂意透過實體通路使用金融業務，顛覆過去「年輕人只愛用數位工具」的刻板印象。

調查各世代使用數位金融服務的習慣也發現，只有數位或只有實體的單一管道已無法滿足客戶，而是要提供虛實整合的平台融入客戶日常生活，讓金融服務無處不在、無時不在。因此，中信銀行攜手LINE Pay，首創社群支付生態圈，讓客戶從卡片申請、支付綁定、點數累積與兌換都可以在App內完成，並率先與LINE Pay合作串接中信銀行My Way數位存款帳戶進行開戶服務，完成開戶後，LINE Pay Money的約定連結銀行存款帳戶即同步完成，提供客戶更流暢的支付與開戶體驗。