快訊

「沙德爾」颱風最快今晚生成 未來這三天恐降大雨

中信調查：七成客戶每周使用數位金融服務

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

為深入了解國人對數位金融的認知及使用經驗，中國信託商業銀行今年8月進行「數位金融全客群大調查」，發現高達七成客戶每周至少使用一次數位金融服務，近三成客戶更表示每天使用，另對未來推出新數位金融服務的接受度，在滿分10分的項目中獲得7.8分，顯示受訪者對數位金融服務接受度高。

「數位金融全客群大調查」針對中國信託銀行20歲到64歲客戶，以網路問卷抽樣調查，總計回收1,332份有效樣本，了解全客群對數位金融的認知、使用及影響，調查發現客戶最滿意數位工具的理由是：不受時間與空間影響，及流程便利。

另外，受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，帶動超過六成客戶開始或更常使用數位金融服務。調查也發現，不同世代有不同的使用需求，20世代重視現金儲值及線上辦卡開戶，30世代較關心信用卡能否綁定電子錢包付款，40世代較需要信用卡分期服務，50世代更關心生活繳費的金融服務。

透過數位金融全客群大調查，中信銀行發現受訪者對於各種生活場景有著不同需求與期待，在飲食、旅遊、購物、交通、教育、醫療和娛樂、超商量販等八類消費場景內，行動支付為民眾最普遍期待的功能。

進一步分析，在交通、旅遊類場景衍生出線上投保需求；面對支出金額較高的醫療和教育費用，分期付款是客戶看重的服務；在超商或量販店購物時，客戶對點數折抵、點數兌換的需求強烈；高資產客戶則更關注市區停車、計程車預約等服務。

調查顯示，一般交易、帳務查詢等較簡單的金融服務，客戶偏好使用數位方式，但面對投資、投保與理財諮詢等較複雜的金融服務，有高達八成的客戶還是希望專人即時協助，以獲得更專業的建議，另20世代的客戶也樂意透過實體通路使用金融業務，顛覆過去「年輕人只愛用數位工具」的刻板印象。

調查各世代使用數位金融服務的習慣也發現，只有數位或只有實體的單一管道已無法滿足客戶，而是要提供虛實整合的平台融入客戶日常生活，讓金融服務無處不在、無時不在。因此，中信銀行攜手LINE Pay，首創社群支付生態圈，讓客戶從卡片申請、支付綁定、點數累積與兌換都可以在App內完成，並率先與LINE Pay合作串接中信銀行My Way數位存款帳戶進行開戶服務，完成開戶後，LINE Pay Money的約定連結銀行存款帳戶即同步完成，提供客戶更流暢的支付與開戶體驗。

數位金融 中信銀行 中國信託商業銀行

延伸閱讀

中信永續地球 為未來種樹

中職／周思齊德州安打 中信1比0暫時領先統一

中職／德保拉8局6次三振 中信5比2擊敗統一

中職／詹子賢關鍵安打 中信5比2暫時領先統一

相關新聞

錢太舊怎麼辦 央行：仍有價值可兌換現行流通券幣

家有一老，如有一寶，但如果家裡有停止流通的老鈔幣，對於沒有收藏嗜好的民眾來說，可能會覺得相當惋惜，不過央行表示，其實停止...

黃金交易量暴增 元大期黃金全系列商品夯

今年黃金市場價格劇烈波動，全球低利率趨勢下，金價不斷創新高，吸引許多交易人把黃金當股票進行短線操作，導致今年的黃金交易量...

證交所統計外資上週賣超89億元 終結連2週買超紀錄

外資反手轉賣，台灣證券交易所統計10月12日至16日，外資在集中市場賣超新台幣89.46億元，終結連2週買超紀錄；累計至...

台灣大車隊全方位支付體驗 無現金疫後大增35%

「台灣大車隊」今日發布「台灣大車隊2020年第3季乘車大數據黃皮書」，數據顯示乘客使用無現金支付比例大增35%，呼應金管...

需要保險業務員嗎？富邦人壽用科技幫你線上媒合

四成三民眾買保險看不懂保單，還是需要業務員協助，富邦人壽幫忙線上媒合適合地區人選。總經理陳俊伴表示，隨著後疫情時代來臨，...

市場謹慎樂觀 三大債市持續吸金

美國新紓困方案未有突破進展，但最新經濟數據仍正向，市場風險情緒謹慎樂觀。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周包括投資級...

重陽如人生秋收 橘世代檢視退休雙保障

九九重陽節就要到了，各縣市重陽敬老金已陸續發放給65歲以上長者，但隨著台灣幼年人口下降、醫療水準提升，國人壽命延長，65...

台幣28元將成短線常態！謝金河：超越楊金龍防線 預告仍有升值空間

這兩天，央行總裁楊金龍對外釋出了兩個訊號，可以說是重要政策風向球，值得大家關注...

新台幣早盤漲逾2角 站上28.705元

新台幣今（19）日早盤以28.970元兌1美元，升值0.9分開出。

人民幣中間價今調升322個基點 逆回購2150億元

人民幣中間價19日報6.701，上調322點，上一交易日中間價報6.7332，在岸人民幣上一交易日收報6.6982。

中信永續地球 為未來種樹

中國信託商業銀行支持聯合報系願景工程「為未來種一棵樹」倡議，上周六（17日）號召100多位同仁及親友，前往新北市金山區中...

陳佩君專訪（二）／官股券商首位女性董座 陳佩君歷練豐富、外圓內方

官股券商首位女性董事長陳佩君，由於其「知人善任、賞罰分明、以身作則」的領導風格，使得兆豐證券近年來得獎無數，成為官股券商中的熠熠星光。

熱門新聞

中鋼橋頭建案342戶三天賣光光 市場驚艷

半導體漲價風吹向IC設計 打破晶片價格「只降不升」常規

新iPhone緊急追加備貨 鴻海、和碩招人趕工

從學徒到董事長 國營台船子公司靠他由虧轉盈

鴻海威州投資案重新協商 設備廠爆料量產進度緩慢

經部出招 防台鏈變紅鏈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。