投資型保單9月大賣 今年來首月正成長33%

在低利率環境下，投資型保單重獲保戶青睞，同時在各家業者大力推動下，9月新契約保費收入出現今年來首度正成長，且增幅可觀。據壽險公會今（19）日下午公布統計資料顯示，9月投資型保單初年度保費收入單月增加222.46億元，相較去年同月初年度保費收入僅167.24億元，增加55億元，年成長幅度高達33%。至於傳統型保單單月新契約收入仍衰退逾26%。

此外，壽險公會也統計累計今年1~9月，壽險業總保費收入達2兆2505億元，較去年度減少7.8%；其中初年度保費收入6,057億元，較去年度8,671億元減少30.1%，續年度保費收入1兆6,448億元，較去年度增加4.6%，初年度保費傳統型衰退30.7%，投資型雖然也衰退28%，但跟前8月衰退34%比已出現改善跡象。

傳統型前3季初年度保費收入4,678億元，較去年同期減少30.7%。壽險公會分析，衰退原因有五。包括一、年初及年中兩度調降保單責任準備金利率；二、利變型保單宣告利率走低，傳統型保單買氣不佳。三、金管會公布宣告利率平穩機制於今年七月實施，明定壽險業宣告利率應考量固定收益債券利息收益率，更貼近實際債市利率，且四、保單的合約服務邊際利潤(CSM)不得為負，致使傳統型商品銷售力道減弱，另外五、因疫情影響，導致傳統型初年度保費收入相較去年同期減少30.7%。

投資型初年度保費1,378億元，年減28.4%，占比22.8%則略高於去年同期。壽險公會亦分析有三原因，除一、疫情影響外，二、保險局就先前銷售主力之目標到期債券基金投資型保單擬訂新管理措施，規定基金投資的所有債券必須是BBB+級以上，即便投資BBB+級的債券，最多也不能逾基金淨值的40%，以致連結保單的基金收益減少，影響投資型保單業績，另外三、美國聯準會降息亦衝擊美元保單銷量。

據壽險公會統計，總體保費收入部份，若區分傳統型商品與投資型商品作分析，傳統型商品保費收入達2兆527億元，較去年度減少6.2%；其中初年度保費收入4,678億元，較去年度減少30.7%，續年度保費收入1兆5849億元，較去年度增加4.7%。

此外，總體投資型保險商品保費收入1,978億元，佔總保費收入8.8%；其中初年度保費收入1,378億元，續年度保費收入599億元。

從各險別分析，壽險前3季初年度收入達7,516億元，較去年減少35.2%，占整體險種比重約77.8%；健康險324億元佔初年度保費收入之5.4%，較去年度增加12%；年金險938億元佔初年度保費收入之15.5%，較去年減少7.8%，傷害險84億元佔比1.4%。

壽險若分為傳統及投資型，前3季傳統型保費收入3,958億元，減少33.1%，投資型前3季銷售751億元，年減更達44.6%，投資型年金險626億元佔比10.3%。

從通路別來看，今年前三季銀行保經代通路佔49.92%仍是最高，壽險公司本身行銷體系佔39.58%；傳統保險經紀人、保險代理人佔10.5%。若以險種資料來看，銀行保經代通路與壽險業務通路賣出投資型保單之比率為2.28：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。