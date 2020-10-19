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富邦媒整合集團資源迎戰雙11 聯名信用卡申辦突破33萬

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

富邦媒（8454）積極整合集團資源迎戰今年雙11檔期。旗下momo繼去年與台灣大（3045）合作推出「到店取貨」、「MyMusic消費滿額免費聽」服務，今年7月「到店取貨2.0」將物流管理再進化，力拚24小時到店取貨，雙11活動期間再推出限時優惠，門市取貨就有機會將新款智慧音箱Google Nest Audio帶回家。

另外，去年11月momo與台北富邦商業銀行合作推出新一代網購神卡「富邦momo聯名信用卡」，強打momo全通路5% momo幣回饋無上限，讓卡友大大享受買越多賺越多的消費樂趣，累計至今年10月申辦數已正式突破33萬。

富邦媒總經理谷元宏表示，momo積極善用集團資源以滿足消費者網購服務需求。去年起集結北富銀及台灣大推出更便利、優惠的「富邦momo聯名信用卡」、「台灣大到店取貨」及「MyMusic消費滿額免費聽」服務，透過兩大集團夥伴的助陣，momo締造今年1至9月合併營收465.2億元佳績，較去年同期成長29.5%，發揮一加一大於二的極大化集團綜效。

momo與電信龍頭台灣大哥大自去年首度跨界合作，推出「到店取貨」，突破消費者宅配、超商取貨，也能自由選擇方便的時間前往全台近760家台灣大哥大門市取貨，並享有到店取貨優惠。momo表示，消費者透過台灣大到店取貨商品以3C商品為大宗，除了能夠現場進行3C商品點驗，門市人員更能提供新舊裝置檔案轉換、使用教學等服務，建立momo、台灣大及消費者三方黏著度。

今年7月，momo再度與台灣大哥大推出「到店取貨2.0」，大幅縮短商品兩日到貨速度至24小時取貨，達到「今天下單、明天取貨」購物零時差。而「MyMusic消費滿額免費聽」服務，凡消費滿5000元，消費者次月即可免費使用MyMusic聽音樂，延伸會員服務範疇跨領域，每月平均有高達2萬人次滿額申請使用。

momo去年也與集團的台北富邦商業銀行合作推出「富邦momo聯名信用卡」，號招美妝、家電、3C、食品等品類品牌大廠響應，長期祭出全通路單筆享5%回饋無上限、指定品牌商品加碼10%回饋、每周六刷momo卡享最高15%回饋等好康優惠，讓會員實現生活大小事都能「刷momo買more more」。momo表示，去年正式上線至今，申辦用戶已突破33萬，卡友每月平均消費客單價為一般會員2倍。

為搶攻年末強檔購物潮，富邦媒整合集團資源與台灣大哥大合作的「到店取貨2.0」也搶先公開雙11檔期限時優惠，11月1日起至11月15日消費者至台灣大哥大門市取貨即可免費獲得3C耳機收納包，並皆有新款智慧音箱Google Nest Audio抽獎資格，如為台灣大哥大用戶更享有最高1000元momo優惠券；此外，活動期間凡至台灣大哥大申辦門號亦可享有最高1000 momo幣回饋，申辦5G門號再加碼抽Google Nest Audio、apple watch、眼部按摩器等好禮。

台灣大哥大 momo 富邦媒

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