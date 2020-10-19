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黃金交易量暴增 元大期黃金全系列商品夯

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
2020上半年，全球實體黃金需求較去年同期大幅減少，而黃金金融衍生性商品需求卻大幅成長。圖／元大期貨提供
2020上半年，全球實體黃金需求較去年同期大幅減少，而黃金金融衍生性商品需求卻大幅成長。圖／元大期貨提供

今年黃金市場價格劇烈波動，全球低利率趨勢下，金價不斷創新高，吸引許多交易人把黃金當股票進行短線操作，導致今年的黃金交易量暴增，持有黃金存摺的投資戶賣出量創新高，而元大期貨的黃金期權商品交易量與實動戶也大幅成長，顯示黃金交易的動能依舊強烈。

元大期貨推廣黃金全系列商品，包含元黃金正反5、台黃金期貨、美微型黃金期貨、美黃金期貨以及黃金選擇權，讓交易人可以搭上這股淘金風潮。黃金期權商品具備雙向交易、槓桿特性，且幾乎可以全天交易，槓桿指的是藉由保證金的制度，讓交易人可以調整操作時的槓桿倍數，用較小的資金，操作較大的部位，其中以元黃金正反5的資金門檻最低。交易元大期貨黃金全系列商品，體驗槓桿靈活運用特性的同時，必須審慎評估自身的風險承受度。

元大期貨推出的黃金系列商品中，羽量級的台黃金期貨適合習慣使用台兩以及台幣計價的交易人，合約規格為一口10台兩，保證金大約需要台幣4.5萬。

海外的黃金期貨也有其優勢，交易量大、流動性足夠，以輕量級的美微型黃金期貨為例，合約規格是1口10盎司，需要約1,200美元的保證金，約當新台幣34,000元；重量級的美黃金期貨合約規格是1口100盎司，需要約12,000美元的保證金，約當新台幣340,000元。交易人可以自由靈活運用槓桿來調整部位，以達到避險的目的。

另外，元大期貨槓桿交易商推出的元黃金正反5即是黃金差價契約，是一種店頭衍生性商品，以買賣差額用現金結算，並運用保證金來放大槓桿的買賣方式。黃金CFD的交易成本相對低，交易的單位也相對小(0.01手/1盎司)，多空皆宜，不須轉倉，因此，以較小的資金便可進場交易。

期貨合約 新台幣 元大

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