新台幣午盤大升2.36角 暫收28.743元
新台幣今（19）日午盤以28.743元兌1美元，升值2.36角暫收，成交金額為6.73億美元。
上周新台幣先升值後拉回，以28.979元兌1美元作收，較前周收盤價貶值1.3分；今早新台幣以28.970元兌1美元，升值0.9分開出。
跟隨台股大漲腳步，新台幣開高之後，隨即重返28.7價位，一度觸及28.701元，大升2.78角。
外匯交易員表示，展望後市，預估新台幣仍為升值走勢，但速度減緩。就盤勢來看，外資轉為買賣雙向，出口商則減緩追價，傾向逢高拋匯，讓新台幣升值動能有所減弱；觀察央行上周在28.600元附近布有大量買盤，但來到28.700元上方，買盤卻較為縮手，推估央行僅在於抑制新台幣升值力道，但無意扭轉整體升值方向。
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