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彰銀線上限時快閃 美元結匯省很大

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

近期新台幣對美元升勢不斷，新台幣兌換外幣的價格處於相對低點，不少民眾趁便宜低接美元，彰化銀行順勢推出線上限時快閃美元結匯省很大活動，提供網銀及行動網銀美元結匯優惠加減3.5分至3.8分，回饋客戶。

彰銀線上限時快閃美元結匯省很大活動，自109年10月20日起至109年10月30日止，凡透過彰銀個人網路銀行與行動網路銀行進行美元結匯交易，並於交易畫面「快閃結匯優惠代碼」輸入「CHB168520」，即可享有「e財寶數位帳戶」美元結匯加減3.8分（0.038元）及一般存款帳戶美元結匯加減3.5分（0.035元）的優惠。

彰銀指出，此次推出線上限時快閃換匯優惠活動，除鼓勵民眾透過手機在線上快速完成開立「e財寶數位帳戶」外，並建議多多利用彰銀線上結匯功能，即時掌握屬意的理想匯率，搭配優惠活動，ｅ指搞定輕鬆換匯，換進較好的美元匯價。

此外，彰銀「e財寶數位帳戶」為搶攻年輕客群、開拓線上新客層，自即日起至11月30日止，只要20歲至35歲之青年首次開立e財寶數位帳戶，還可享有KKBOX影音三選一方案，最高可享60天免費影音優惠；另至12月31日止舉辦「揪麻吉開立e財寶，成雙推薦賺禮金」活動，推薦人於活動期間每成功推薦兩戶首次開立e財寶數位帳戶可獲得一百元回饋金，推薦四戶可獲得兩百元回饋金，以此類推，每推薦人最高可獲得兩千元回饋金。

彰銀 數位帳戶 新台幣

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