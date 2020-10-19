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ESG必能贏大盤？00878績效「兩關鍵」 和你想的不一樣

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
圖三、00878宣傳資料。國泰投信官網中，揭示能勝過大盤殖利率的指數是「MSCI臺灣永續高股息指數」，這才是00878真正追的指數，同期加權報酬指數上漲了102%。（國泰投信官網）
圖三、00878宣傳資料。國泰投信官網中，揭示能勝過大盤殖利率的指數是「MSCI臺灣永續高股息指數」，這才是00878真正追的指數，同期加權報酬指數上漲了102%。（國泰投信官網）

ESG ETF掀投資風潮，目前台股掛牌的富邦公司治理（00692）、元大臺灣ESG永續（00850）及國泰永續高股息（00878）合計規模已逼近350億元。值得注意是多數投資人布局ESG ETF著眼的是長線表現敗大盤，但觀察各檔產品有不同選股邏輯，績效表現也大不同；法人指出，投資上應打破ESG股票必能贏大盤的迷思。

市場法人表示，愈來愈多研究認可ESG是企業永續經營的條件，但能夠長期經營不代表勝過市場，特別是ESG因子結合其他因子，未必彰顯出ESG的特性。投資人挑選時，應回歸產品的選股原則和績效表現。

目前台股掛牌富邦公司治理等三檔ESG ETF，上市後都有不錯規模，尤其國泰永續高股息超過200億元，然而各產品雖然都訴求ESG，選股方式和權重分配差異造就很不同的績效。若投資人基於ESG能贏大盤而投資，應打破迷思回歸產品本質才能致勝。

彙整元大、富邦和國泰投信說法，這三檔產品的表現差異能從兩個重點釐清，一是台灣ESG好的企業集中大型公司，因此三檔成分股多有重複，若說哪家指數選的ESG成分股最好，差異可能不顯著。在此情況下，有沒有台積電（2330）和比重多少成為績效關鍵。

富邦公司治理有相對多的中小型股，但其配置台積電權重達43%，是三檔中第一，而稱為「低價版台灣50」的元大臺灣ESG永續，雖然和台灣50成份股雷同度高，但台積電比重37%，與富邦公司治理差距6個百分點。國泰永續高股息則沒有台積電。

因此近年台積電大漲，富邦公司治理績效往往跑第一，元大臺灣ESG永續居次，兩者也相對有貼近或跑贏大盤機會。如今年來和近一年，富邦公司治理均領先，兩檔對比加權報酬指數則都有超前績效。

其次是高股息因子，國泰永續高股息特別著重，回測其指數殖利率有4%～6%，明顯高於富邦公司治理和元大臺灣ESG永續常態的3%～4%。

對此國泰投信統計，MSCI永續高股息指數於2013～2019年的總報酬為65%，同期加權報酬指數上漲102%，但每年前者都有優於大盤的殖利率。國泰投信也說明，國泰永續高股息的ESG不訴求跑贏大盤，而是講求長期經營的企業讓產品永續經營，並滿足更高的收益需求。參考上，更適合與高股息ETF比較。

圖二、00878宣傳資料。國泰投信官網中，揭示能跑贏大盤的指數是「MSCI臺灣ESG領先指數」，但不是00878追蹤的永續高股息指數。（國泰投信官網）
圖二、00878宣傳資料。國泰投信官網中，揭示能跑贏大盤的指數是「MSCI臺灣ESG領先指數」，但不是00878追蹤的永續高股息指數。（國泰投信官網）
圖一、ESG ETF績效概況。註：國泰永續高股息為IPO以來表現。採還原股價，統計至2020年10月16日。資料來源：CMoney
圖一、ESG ETF績效概況。註：國泰永續高股息為IPO以來表現。採還原股價，統計至2020年10月16日。資料來源：CMoney

高股息 台積電 國泰

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