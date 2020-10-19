ESG必能贏大盤？00878績效「兩關鍵」 和你想的不一樣

ESG ETF掀投資風潮，目前台股掛牌的富邦公司治理（00692）、元大臺灣ESG永續（00850）及國泰永續高股息（00878）合計規模已逼近350億元。值得注意是多數投資人布局ESG ETF著眼的是長線表現敗大盤，但觀察各檔產品有不同選股邏輯，績效表現也大不同；法人指出，投資上應打破ESG股票必能贏大盤的迷思。

市場法人表示，愈來愈多研究認可ESG是企業永續經營的條件，但能夠長期經營不代表勝過市場，特別是ESG因子結合其他因子，未必彰顯出ESG的特性。投資人挑選時，應回歸產品的選股原則和績效表現。

目前台股掛牌富邦公司治理等三檔ESG ETF，上市後都有不錯規模，尤其國泰永續高股息超過200億元，然而各產品雖然都訴求ESG，選股方式和權重分配差異造就很不同的績效。若投資人基於ESG能贏大盤而投資，應打破迷思回歸產品本質才能致勝。

彙整元大、富邦和國泰投信說法，這三檔產品的表現差異能從兩個重點釐清，一是台灣ESG好的企業集中大型公司，因此三檔成分股多有重複，若說哪家指數選的ESG成分股最好，差異可能不顯著。在此情況下，有沒有台積電（2330）和比重多少成為績效關鍵。

富邦公司治理有相對多的中小型股，但其配置台積電權重達43%，是三檔中第一，而稱為「低價版台灣50」的元大臺灣ESG永續，雖然和台灣50成份股雷同度高，但台積電比重37%，與富邦公司治理差距6個百分點。國泰永續高股息則沒有台積電。

因此近年台積電大漲，富邦公司治理績效往往跑第一，元大臺灣ESG永續居次，兩者也相對有貼近或跑贏大盤機會。如今年來和近一年，富邦公司治理均領先，兩檔對比加權報酬指數則都有超前績效。

其次是高股息因子，國泰永續高股息特別著重，回測其指數殖利率有4%～6%，明顯高於富邦公司治理和元大臺灣ESG永續常態的3%～4%。