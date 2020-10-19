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需要保險業務員嗎？富邦人壽用科技幫你線上媒合

經濟日報 / 記者葉憶如 / 台北即時報導

四成三民眾買保險看不懂保單，還是需要業務員協助，富邦人壽幫忙線上媒合適合地區人選。總經理陳俊伴表示，隨著後疫情時代來臨，民眾對健康和醫療的保險意識逐漸提升，但他們最常遇到的問題就是找不到優質的專人服務，因此富邦人壽秉持著優化投保體驗的核心價值，打造線上智能媒合、線下服務之O2O創新顧問服務，翻轉大眾對傳統保險的既定印象，創造嶄新的投保體驗，讓消費者輕鬆規劃保險。

據富邦人壽「國人保單健檢大調查」發現，民眾投保過程以「不清楚保險合約與保單條款內容」最為困擾，佔比最高達43.3%，其次依序有「擔心買了不需要的保單」（34.7%）和「不了解目前保障是否足夠」（33.5%），另有超過六成民眾認為業務員最能有效提供保險規劃，針對上述民眾的擔憂和需求，需要透過專業的諮詢服務，方能解決他們的困擾，因此富邦人壽串聯線上與線下結合，運用創新保險科技升級O2O創新顧問服務，民眾只需上網預約登記，預約你的保險專屬服務員，線下優質且專業的業務員將會盡速提供保險規劃諮詢服務，成為個人專屬的保險專業顧問。

富邦人壽表示，不分世代！近五成民眾認為聯繫業務員對保險規劃最有幫助。不論是即將進入職場的20世代、須肩負生活重擔的30世代，以及即將邁入人生下半場為退休生活作準備的40世代，在面臨不同人生階段的轉換時，有近六成(59.1%)都認為有再次檢視保單內容之必要，其中有近五成(45.3%)民眾認為聯繫業務員對保險需求評估最有幫助，但不是都有管道可以尋找到合適的業務員。因此透過升級O2O創新顧問服務，不僅能讓20、30、40世代都能安心追逐理想，也能輕鬆擁有專業且值得信賴的保險顧問，來協助規劃自身保障。

富邦人壽全新升級的O2O創新顧問服務，結合創新保險科技，只要民眾完成網路預約後，會依據民眾事先勾選之諮詢需求、消費者所在地區及個人資訊等多樣條件，優先智能媒合出最適合的保險專業規劃師，預約專屬保險服務員服務上線至今詢問度高、深受民眾青睞，而根據預約統計資料顯示，民眾諮詢需求以醫療長照商品最為主要，佔比高達38%，其次依序為保單檢視(20%)和退休規劃(13%)，為了滿足民眾不同階段性之保險規劃需求，因此在進行智能媒合後，專屬保險服務員會協助民眾進行保單全面健檢，檢視個人保障是否有缺口，並對應其需求給予保險規劃建議，滿足民眾諮詢保險規劃時能享有「智能媒合」、「保單全面健檢」、「階段性保險規劃」三大特色的服務。

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