陳佩君專訪（二）／官股券商首位女性董座 陳佩君歷練豐富、外圓內方

經濟日報 / 記者 魏興中

官股券商首位女性董事長陳佩君，由於其「知人善任、賞罰分明、以身作則」的領導風格，使得兆豐證券近年來得獎無數，成為官股券商中的熠熠星光。

陳佩君是法律背景出身，她從政大法律系畢業後，又遠赴美國Boston University取得法學院碩士，曾任職於證期局負責證券商業務監理，並歷任大華證券、元大證券等擔任法務，以及品安法律事務所法務主管、柏瑞投信副總等職。

由於陳佩君的工作經歷橫跨民間企業與公家機關，且從基層歷練至高管、由後勤轉換到業務，不同的角色扮演與工作內容，除了形塑出「外圓內方」的處事方式外，更養成她「全力以赴、以身作則」的領導風格。

舉例來說，兆豐證券身為八大官股券商之首，任何表現，外界都以放大鏡仔細檢視。為了整體營運不斷精益求精、再上層樓，陳佩君經常工作到晚上10時之後才下班；且只要時間許可，她也會跟相關同仁一起勤跑業務。

陳佩君幾乎沒有什麼休閒娛樂，全副精力都用在工作上，常常只要壓力一大就吃得少，中餐、晚餐都只以八顆水餃、一碗青菜湯裹腹，省下來的時間，都全部投放到工作中。

此外，她還會經常關心同仁、甚至同仁的家屬，並鼓勵同仁多參加各類的專業進修，藉以提升自我的專業能力，進而拉高對客戶的服務水準。

私領域方面，她認為要「待人以誠」、「不要吝於付出」，因為所有的努力，最後都會轉化為人生中很好的經驗與養分。另外，「不要把別人的好，視為理所當然」，要知福、惜緣，人生才能功德圓滿。

政大

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