陳佩君專訪（一）／兆豐證轉型 催動高成長

經濟日報 / 記者魏興中／台北報導
圖／經濟日報提供
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公股證券商龍頭兆豐證券董事長陳佩君表示，全力推動提升效率、會議，以及業務動能等三大領域轉型，逐步收到成果，今年前八月獲利達10.89億元，與去年全年相當，將持續衝刺證券自營業務，以精進策略交易團隊，同時強化數位服務，並以逐步成長為主要努力目標。

陳佩君在2018年第4季接任兆豐證券董事長，是歷來首位官股券商女董座，在上任後約兩年的時間內，更帶領兆豐證券成為主管機關各類評鑑與競賽中的常勝軍。

在陳佩君的帶領下，兆豐證券正逐漸脫胎換骨，整體經營策略與戰略目標也更加明確。體現在營運績效上，除承銷業務大幅成長、睥睨群雄外，借券業務也十倍速激增，成績斐然。

陳佩君日前接受本報專訪，以下為訪談紀要：

問：你接任董座後，兆豐證券有哪些重要的轉變？

答：這兩年，隨著市場的快速變化，兆豐證券也因勢利導、順勢轉型，主要體現在效率、會議、與業務動能等三個方面。

在效率部分，為使公司不論在新業務、或各項既有的工作上更具執行效率，我接任董事長後，即要求相關同仁在主關機關推出新的法規或政策前，就事先進行各項規劃、評估與準備，並與主管機關、券商公會等不斷溝通協調，務使工作的進行能夠「無縫接軌」，也就是說「要走在政策前面」。

在會議部分，最怕的就是「議而不決、決而不行」。因此，要求所有的會議一定要有結論，開會的時候也會請相關與會人員發表意見，就所主持的會議一定會給予明確的方向與答案，後續也會持續追蹤進度與成效。

業務動能方面，除嚴格要求目標的訂定外，同時還要給予同仁資源、工具、並適度授權，即便因市場因素，最後未能順利達標，我也會與主管一同承擔，因為「同舟共濟、全員一體、追求共好」，是非常重要的。

股權承銷借券 排名大幅躍進

問：兆豐證券各部門，近年有哪些亮麗表現？

答：兆豐證券今年前八月獲利達10.89億元，已與去年全年實績相當。

在股權承銷業務方面，今年整體上市櫃掛牌表現雖相對低迷，至9月僅約12件IPO案，但兆豐證券仍占有三件，位居市場第一；海外公司回台掛牌累計件數則有14件、居市場第二名。

借券業務方面，根據公司有價證券借貸業務及證交所借券平台之出借餘額，兆豐證券2019年8月金額為7.8億元、單月借券收入為市場排名第12名；今年8月激增至79.9億元，排名躍進至第七名，成長呈十倍數激增。

債券業務方面，今年前八月，主辦承銷累計件數為27件、市場排名第六；2017年來也積極參與國內外各綠色債券的承銷案，目前為止，共參與包括台電、玉山銀、等八檔綠色債券籌資案。

兆豐證券自2016年迄今，更連續獲得櫃買中心評選為中央公債優良造市商的殊榮。債券業務2019年獲利1.85億元、占公司獲利17%，2020年迄今獲利表現也相當突出，已成為推動公司獲利成長的重要動能。

在新金融商品及新種業務方面，兆豐證券金商部以「臺灣指數公司電子菁英30報酬指數」發行ETN，並於2019年4月30日於交易所掛牌上市，成為為首波發行ETN券商之一。

兆豐證券及其子公司兆豐期貨，2019年、2020年相繼獲得金管會公平待客原則評核前三名的殊榮。凡此種種得獎及表現，均體現出兆豐證券的努力與改變已逐漸展現成果。

問：目前有哪些重要的發展方向正戮力完成？

答：簡單來說，面對現在金融市場的變化，不同的策略交易愈來愈重要，因此兆豐證券將持續強化證券自營業務，以精進策略交易團隊並逐步成長為努力目標。

首重專業服務 積極開拓版圖

其次，由於複委託及信託這兩個業務的重點都在於服務，相當講求服務品質，因此首要之務，就是人員的專業，有專業才能開拓複委託業務、信託業務，也才能回應客戶各種需求。

不同的客戶所需的專業服務不同，這是目前業務團隊正在思考及努力的方向。兆豐證券計劃從全國分公司櫃檯買賣主管中，選擇具有複委託業務專業、服務品質良好、及業務推動力強的菁英擔任財務顧問，負責內部教育訓練及輔導業務的推動。

至於借券業務方面，兆豐證券將持續推廣自然人雙向借券，目前部分分公司已頗具成效，未來也將不斷讓每一家分公司都能熟悉借券業務，才能幫助投資人活化長期投資的股票資產。

此外，現在是數位時代，許多工作要藉由數位的方式處理才具效率，也要透過數位的服務，才能吸引年輕人青睞的目光。

翻新戰略 收入多元化

問：你認為兆豐證券的競爭優勢為何？

答：從優勢角度來看，兆豐證券隸屬官股金控，因此品牌形象穩健，深得客戶信賴；而金控集團業務資源豐富，共同行銷可發揮的綜效空間大；兆豐證券為官股第一大證券商，市場占有率逐年成長。

其他的優勢還包括：輔導承銷業務經驗豐富，聲譽佳、送件成功率高，備受業界肯定；業務人員穩定性高，長期深耕客戶，較易拓展金融商品；落實內控三道防線、嚴謹的風控制度，有效控管業務風險。

問：在經營策略上，面對投資環境的快速轉變，兆豐證券未來有哪些新的戰略目標？

答：隨著近年來，全球、乃至於台灣資本市場的變化既快且大，各式各樣的理財需求除不斷促成法規面的轉變，也加快新種業務開放的速度；而金融科技的竄起，更是為傳統營運模式帶來莫大的衝擊。

面對外在環境的快速轉變，兆豐證券奠基在過去歷任董總、與所有同仁耕耘的良好基礎上，除既有的調整仍將持續進行外，未來還將不斷改變與提升，方向上則以「均衡發展」（收入多元化）為主要的戰略目標。

簡單來說，未來兆豐證券將以經常性業務如經紀業務等來打平經常性成本，透過其他業務如債券、承銷、金商、複委託、自營、期權等業務的衝刺，來作為帶動整體營運不斷成長的主要動能。

以複委託這片新藍海為例，目前兆豐證券的複委託業務市場雖排名第11，但由於簽約的市場高達17個，因此只要積極推廣，未來將會有很大的成長進步空間。

此外，有關高資產客戶業務的開放，主管機關已經公布修正後的辦法及申請文件，兆豐證券已率先遞件申請，期待未來讓高資產客戶可以享有彈性更大、更貼近需求的理財服務。

至於複委託融資業務，為主管機關目前研議開放的方向，兆豐證券也將持續高度關注，預期未來也將成為嶄新商機。

菁英 資本市場

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