中信永續地球 為未來種樹

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導
中信銀行處長林永勝（左起）、聯合報系願景工程執行長羅國俊、新北市府農業局技正李瑞玲、慈心基金會種樹總監程禮怡出席「為未來種一棵樹」活動。中信銀行／提供
中信銀行處長林永勝（左起）、聯合報系願景工程執行長羅國俊、新北市府農業局技正李瑞玲、慈心基金會種樹總監程禮怡出席「為未來種一棵樹」活動。中信銀行／提供

中國信託商業銀行支持聯合報系願景工程「為未來種一棵樹」倡議，上周六（17日）號召100多位同仁及親友，前往新北市金山區中角灣，種下近千棵具耐鹽、耐旱、耐強風特性的林投與黃槿，保護海岸線不受颱風、海浪侵襲而流失。中國信託銀行鼓勵同仁走出辦公室，用實際行動共創友善的永續環境。

中信銀行認養新北市金山區中角灣及雲林縣西螺鎮土地範圍內新植樹木共2,000株。中角灣擁有灣口內凹的沙岸地形，也是北台灣知名的衝浪聖地，上周六中角灣秋高氣爽，參與種樹活動的同仁步行約20分鐘抵達造林區，先將樹苗與肥料埋進沙裡後，再小心翼翼地將露出的部分穿過有「樹苗保姆」之稱的「水寶盆」即完成種植。

此次參與種樹的中信銀行同仁及親友年齡最小僅三歲、最高77歲。理財專員葉惠君與年逾70歲的雙親一起種下樹苗，她說，「父母年紀大了，想帶他們看一些新的事物，由他們親手種下樹苗，在這塊土地上留下他們的回憶」。帶著三歲兒子參加的蕭惠文則說，「環境保育的觀念要從小向下扎根，看再多的繪本都不如付諸行動親自體驗」。

參加活動的同仁與親友都領到紀念小禮物與點心，小禮物選用來自石虎棲息地苗栗縣通霄鎮，以無毒無農藥、友善石虎的農作方式所生產的農產品；點心則是由社會企業聘用身心障礙者，以小農食材與原料製作而成的麵包和餅乾，一起響應永續生活。

「下雨天種樹天」，慈心有機農業發展基金會種樹總監程禮怡指出，北部冬季多雨，比台灣其他地方多出一個種樹的季節，秋季種樹葉子不會馬上變得旺盛，但根會逐漸發育，來年春雨來時枝葉便會馬上蓬勃生長。

她補充，「海岸造林最困難的地方就是水。」海岸沙地難維持水份，特別使用與仁舟社會企業開發的「水寶盆」做為蓄水容器，天然紙漿製成的水寶盆外型如元寶，蓄滿水後應用虹吸原理，透過導線供水給植物根部，提供樹苗水分，日後外殼腐爛成為天然有機肥，供養大地。海岸造林存活率不高，植樹後的養護很重要，慈心基金會志工定期灌溉、除草，記錄樹木成長情況。

中信銀行用實際行動共創永續環境，出席活動的中信銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝表示，中國信託長期致力並落實企業永續作為，從工作與日常生活中實踐環境保護觀念，「我們不只是種樹，也是為我們的下一代種下希望」。

中信銀行 中國信託商業銀行 社會企業

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