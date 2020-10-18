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富蘭克林華美投信：多空拉鋸，科技股挑個股

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

富蘭克林華美投信表示，預計兩周後美國總統大選結果公布，選舉結果左右市場方向，而不確定因素消除後，台灣半導體財報與展望看佳，若全球疫情無再度擴散，則科技股則有機會由績優股與股價跌深個股來發揮。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，總統大選結果公布前，市場仍不脫震盪整理，加上歐洲疫情似乎有惡化疑慮，市場機構法人及大戶主力仍持續觀望態度，加上又傳出拜登次子涉嫌電腦洩密烏克蘭案等重新炒作，也讓市場多空訊息又出現拉鋸，然而一旦兩周後美國大選結果底定，則市場不確定因素消除，美股可望重新回歸基本面。

反觀台灣市場，周書玄說，儘管上周一政府基金宣布不再護盤，但市場認為目前基本面經濟復甦情況良好，無論美國大選結果如何，對於新科技趨勢的展望仍朝向樂觀正面，台灣市場又是半導體、晶圓代工、IC設計的領頭羊，技術先驅優勢，可望持續站穩一席之地。

投資策略上，周書玄表示，短線可以利用電子與傳產類股均衡布局。類股配置則包括：半導體(IC設計、晶圓代工)、PCB/ABF、高速傳輸、運動休閒(自行車、健身器材、運動鞋與服飾)、航運、高現金股息殖利率等相關類股等。

不過，周書玄也提醒，今年全球市場表現仍壟罩在新冠肺炎疫情擴散的狀況下，未來仍應留意高檔風險與此一疫情反撲的不確定因素上。台股操作可選擇具業績成長股、或是科技類中股價有修正後、價值面浮現的績優股，可選股不選市，逢低分批加碼，以分散風險。

富蘭克林華美投信說，台股基本面良好，在龍頭權值股帶領下，有機會持續挑戰前波13,031點大盤高點，持續看好科技與傳產類股等相關標的具發展機會，投資人可採定期(不)定額方法，持續中長期布局。

美國大選 晶圓代工

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