元大送幸福回「嘉」 地方共學守護偏鄉永續
「愛讓夢想長出力量」、「因為愛我們繼續前進」，經過著名的嘉義縣梅山36彎-打氣公路的擁抱洗禮，元大金控暨元大文教基金會「元大幸福日」不受疫情影響，27位元大集團志工及嘉義縣原住民多元永續續發展協會的課輔學童，來到海拔1,000公尺以上的嘉義縣梅山鄉太平國小，與當地學童相遇，展開一場為守護在地永續的共學旅程，元大集團更為現場35位學童送上裝有新衣、新鞋以量身打造概念的幸福大禮包，用行動實踐對偏鄉學童的關懷。
擁有百年歷史的嘉義縣梅山太平國小，是今年教育部教學卓越金質獎得主，全校僅21名學生，位處山城偏鄉，擁有豐富的生態教室資源，是一所生態人文實驗小學，在教學團隊、家長與當地返鄉青農共同努力下，和學童共同守護茶山實踐永續生態發展。這次的元大幸福日活動融入在地根基，由太平國小學童化身小小泡茶師，與元大志工和其他受邀學童分享茶藝及咖啡文化，透過交流激發彼此的學習動能，也互相分享溫暖。
太平國小校長黃彥鈞表示，學校目標就是要為學童打造一所幸福的小學，藉由在地老師、家長與返鄉青農一起為孩子努力，加上來自社會的溫暖，像是今天來自元大金控與元大文教基金會的關懷與愛，每個孩子一定能找到成長價值，進而分享這份幸福和溫暖。嘉義縣社會局婦幼福利科科長翁瑩蓁也分享，在兒少扶助上，政府政策與教育界第一線人員的推動，加上企業應援，才能提供最全面的關懷照護。
元大幸福日從2012年開辦以來，共辦理25場次，共有4,936位學童參與；需要關懷的地方就是偏鄉，有孩子的地方，總能看到穿著元大背心無私奉獻的志工們，9年下來，累計1,477位志工參與，不少人更是從年初就期待著元大幸福日，這次活動中，不乏擔任過9次志工活動的幸福元老，也有同仁利用假日，帶上家人投入社會公益，也藉此培養親子感情，成為另一種型態的家庭幸福日。
元大文教基金會表示，今年因為疫情，為符合活動人數限於百人內的政策要求，特別將活動精緻化，邀請兩個給予孩子最多元、最有特色的教育單位一起響應，為孩子打造專屬幸福活動，最重要的也感謝元大志工的力挺支持及響應，元大才能把每份愛送到小朋友手上，希望孩子帶著專屬禮物在學習之旅得到滿滿收穫。
孩子真誠的笑容永遠是校園中最美麗的風景，在幸福日活動的尾聲，元大致贈現場學童符合每個人尺寸，以量身訂造概念準備的幸福大禮包，另外，此次無法到場參與的16位嘉義縣原住民多元永續發展協會課輔學童，元大後續會將大禮包送到孩子手中，讓他們也能感受到元大的祝福，希望孩子們能穿著新衣服及新鞋子，帶著滿滿的愛開心向學，透過教育為人生帶來更多可能。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言