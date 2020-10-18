元大送幸福回「嘉」 地方共學守護偏鄉永續

「愛讓夢想長出力量」、「因為愛我們繼續前進」，經過著名的嘉義縣梅山36彎-打氣公路的擁抱洗禮，元大金控暨元大文教基金會「元大幸福日」不受疫情影響，27位元大集團志工及嘉義縣原住民多元永續續發展協會的課輔學童，來到海拔1,000公尺以上的嘉義縣梅山鄉太平國小，與當地學童相遇，展開一場為守護在地永續的共學旅程，元大集團更為現場35位學童送上裝有新衣、新鞋以量身打造概念的幸福大禮包，用行動實踐對偏鄉學童的關懷。

擁有百年歷史的嘉義縣梅山太平國小，是今年教育部教學卓越金質獎得主，全校僅21名學生，位處山城偏鄉，擁有豐富的生態教室資源，是一所生態人文實驗小學，在教學團隊、家長與當地返鄉青農共同努力下，和學童共同守護茶山實踐永續生態發展。這次的元大幸福日活動融入在地根基，由太平國小學童化身小小泡茶師，與元大志工和其他受邀學童分享茶藝及咖啡文化，透過交流激發彼此的學習動能，也互相分享溫暖。

太平國小校長黃彥鈞表示，學校目標就是要為學童打造一所幸福的小學，藉由在地老師、家長與返鄉青農一起為孩子努力，加上來自社會的溫暖，像是今天來自元大金控與元大文教基金會的關懷與愛，每個孩子一定能找到成長價值，進而分享這份幸福和溫暖。嘉義縣社會局婦幼福利科科長翁瑩蓁也分享，在兒少扶助上，政府政策與教育界第一線人員的推動，加上企業應援，才能提供最全面的關懷照護。

元大幸福日從2012年開辦以來，共辦理25場次，共有4,936位學童參與；需要關懷的地方就是偏鄉，有孩子的地方，總能看到穿著元大背心無私奉獻的志工們，9年下來，累計1,477位志工參與，不少人更是從年初就期待著元大幸福日，這次活動中，不乏擔任過9次志工活動的幸福元老，也有同仁利用假日，帶上家人投入社會公益，也藉此培養親子感情，成為另一種型態的家庭幸福日。

元大文教基金會表示，今年因為疫情，為符合活動人數限於百人內的政策要求，特別將活動精緻化，邀請兩個給予孩子最多元、最有特色的教育單位一起響應，為孩子打造專屬幸福活動，最重要的也感謝元大志工的力挺支持及響應，元大才能把每份愛送到小朋友手上，希望孩子帶著專屬禮物在學習之旅得到滿滿收穫。