北富銀J卡搭上國旅熱 抓住卡友

J卡成為北富銀當紅炸子雞信用卡，行銷策略剛好搭上市場當時最夯的需求浪潮。下半年7月開始，J卡推出回饋權益三倍，國內一般消費從1%躍升為3%回饋無上限，搭上國旅消費熱潮，吸引卡友目光。

其次，青埔Xpark開張，門票下半年開搶，北富銀J卡當時搶先獨家推出卡友購票優惠，不限金額最高6%回饋，也搭上話題熱潮。

第3季富邦J卡推出卡友數位帳戶連LINE Pay Money繳卡費，獨家享最高5%回饋，近期百貨周年慶，富邦J卡也同樣推出不限金額3%回饋無上限，同樣吸引民眾眼球。

2020年進入肺炎疫情年，許多銀行收手行銷補貼策略，決定先存糧過冬，讓台灣卡友議論紛紛，金融業者認為，這跟台灣卡友喜愛高回饋有關，但多家國銀認為，未來肺炎前景不明，寧願先緩下發卡補貼策略，觀看大局，如果2021年疫苗出現，國際景氣轉佳，到時候再加發行銷補貼策略，搶回發卡市場也不嫌晚。