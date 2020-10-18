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信用卡車拚 北富銀躍黑馬

經濟日報 / 記者楊筱筠╱台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

2020年新冠肺炎疫情延燒，打亂國銀信用卡布局腳步，北富銀緊急轉彎、將原本鎖定海外高額回饋的J卡改為國內消費高回饋，獲得卡友肯定，去年8月上市以來至今申請卡數突破100萬張，推升北富銀成為今年國銀信用卡大黑馬，前三季流通、有效淨增加卡數超越其它對手。

這也讓北富銀今年站穩流通與有效卡數第五大，擠下花旗銀。花旗銀成為國內第六大發卡行。

不過，金融業者指出，北富銀信用卡業務大有斬獲，但近期核心系統升級帶來的前期民眾使用不穩定，系統端升級與業務端開拓是否能對接，將是2020年年末觀察重點。

根據各銀行公布最新至9月的信用卡資料統計，流通卡數雖仍以中信銀716萬張居冠、國泰世華銀703萬張居次、玉山銀626萬張第三、台新銀562萬張第四、北富銀374萬張第五。但比較各銀行今年以來淨增加流通卡數，北富銀是最大黑馬。

今年以來淨增加流通卡數，第一為北富銀46萬張，第二玉山銀43萬張，國泰世華銀今年以來淨增加30萬張，中信銀淨增加29萬張，台新銀淨增加26萬張。

代表最近六個月有消費紀錄的有效卡數，北富銀今年以來淨增加34萬張，高於玉山銀27萬張、台新銀15萬張、國泰世華銀7萬張，中信銀則是少了2萬張。

北富銀今年逆勢竄紅，主因來自旗下當紅信用卡J卡，下半年大舉升級卡友回饋，目前最新回饋為百貨周年慶富邦J卡不限金額3%無上限，其中7、8月發卡量搭上暑假期間出遊熱潮，發卡量較去年同期成長4.5倍。

北富銀 玉山銀 國泰世華

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