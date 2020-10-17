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「天使梳」大有來頭 凱特王妃一頭柔順秀髮就靠它

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
「Tangle Angel天使梳」除了擁有不少名人愛用，一砲而紅外，天使梳還訴求有多種特色，包括專利超彈性記憶梳齒，還訴求具有抗菌、防靜電、一體成型防水設計，以及樹脂材質耐高溫、符合人體工學的握法，還有可站立設計…等特點。 圖／平珩國際提供
「Tangle Angel天使梳」除了擁有不少名人愛用，一砲而紅外，天使梳還訴求有多種特色，包括專利超彈性記憶梳齒，還訴求具有抗菌、防靜電、一體成型防水設計，以及樹脂材質耐高溫、符合人體工學的握法，還有可站立設計…等特點。 圖／平珩國際提供

英國凱特王妃除了「衣」Ｑ高，一頭柔順充滿光澤的秀髮，更是讓人欣羨。而保養秀髮，凱特王妃可是從梳頭這個每天日常的小動作都不馬虎，而其御用的髮型設計師Richard Ward則根據自身20多年美髮經驗研發打造一款「Tangle Angel天使梳」，更因為凱特王妃也愛用，「王妃梳」的美名不脛而走。

2020年秋天，來自英國、皇室御用、凱特王妃最愛髮梳的「Tangle Angel天使梳」正式登台，除了擁有不少名人愛用，一砲而紅外，天使梳還訴求有多種特色，包括專利超彈性記憶梳齒，經過科學計算，能有效梳開打結髮絲，波浪型的軟梳齒設計，長短梳齒相間排列，還可達到頭皮按摩效果。

另，天使梳還訴求具有抗菌、防靜電、一體成型防水設計，以及樹脂材質耐高溫、符合人體工學的握法，還有可站立設計…等特點。

除了夢幻甜美的天使梳，擁有英國搖滾叛逆血統的Richard Ward還設計了一款截然不同的個性派髮梳-惡魔天使梳。骷髏頭造型，外殼加入搖滾風金屬顆粒紋路，而惡魔天使梳的齒梳梳距與天使梳相比更為寬鬆，因此在梳理的過程中，梳齒更可以深入頭皮，加強按摩力道，促進頭皮血液循環，而潮酷的惡魔天使梳，尤其適合髮量濃密的男孩女孩。

此外，Richard Ward還設計有其他髮梳，像是迷你Size的小朋友天使梳、為專業沙龍需求而打造的沙龍級天使梳，以及有著萌爪造型的毛小孩天使梳，這是針對家中毛小孩設計，貓狗皆適用。

凱特王妃御用的髮型設計師Richard Ward，根據自身20多年美髮經驗研發打造一款「Tangle Angel天使梳」，更因為凱特王妃也愛用，「王妃梳」的美名不脛而走。 圖／平珩國際提供
凱特王妃御用的髮型設計師Richard Ward，根據自身20多年美髮經驗研發打造一款「Tangle Angel天使梳」，更因為凱特王妃也愛用，「王妃梳」的美名不脛而走。 圖／平珩國際提供

天使 凱特王妃

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