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外資匯出 台幣連四貶
美國刺激經濟方案不如預期，外資賣股匯出，台北股匯連四黑，新台幣匯率昨（16）日收盤貶值1.9分，收在28.979元，為近兩周新低，總成交量15.31億美元。
「外資連三日賣超台股，金額超過230億元，這幾天確實匯出資金了，所以新台幣匯率實質交易趨弱」，匯銀主管說。
台股昨日開低震盪走低，終場以12,750點作收，跌77點，其中外資賣超31.74億元。
匯銀主管說，外資早盤匯出資金，使新台幣匯率趨貶，不過午後部分資金轉向匯入，匯率再度翻升，新台幣匯率昨日盤中高點28.725元，最多升值2.35角，尾盤中央銀行按慣例進場調節，使新台幣匯率由升翻貶作收，連四日貶值，為近兩周低點。
展望下周，匯銀主管分析，美國總統大選投票日逐漸逼近，預料金融市場波動加劇，一旦有風吹草動，避險情緒升溫，就可能使國際美元轉強，預料新台幣匯率將維持區間震盪格局。
「如果股市表現好，新台幣匯率盤中可能會重返28.6字頭，股市如果續跌、外資也匯出，新台幣匯率就會在28.8字頭附近波動」，匯銀主管分析。
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