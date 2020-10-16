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永豐首推智能撲滿 十大帳戶一手掌握

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

永豐銀行昨（15）日起創新推出「ｉ錢小豬智能撲滿」，整合個人子母帳戶資金與目標儲蓄管理的功能，可依財務規劃需求增設子帳戶，讓民眾管理資產、累積財富的效率全面提升；永豐銀行表示，全台個人銀行帳戶總數量逾億、平均每人擁有約6個帳戶；為讓民眾便利集中管理個人資產，永豐推出智能撲滿服務功能，適用每一個新台幣活存帳戶（包含「大戶DAWHO」數位帳戶），主帳戶下可增設1個自動轉存零錢餘額的「零錢撲滿」，與同時最多可自訂9個儲蓄或理財目標的「夢想撲滿」，有效管理儲蓄目標，透過永豐行動銀行App就能一手掌握多帳戶資金整合運用，民眾管理資產更簡單，輕鬆累積財富的小確幸。

永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，「ｉ錢小豬智能撲滿」結合自動轉存帳戶零錢餘額的「零錢撲滿」與設定目標儲蓄圓夢金的「夢想撲滿」等二大功能，透過永豐行動銀行App開啟智能撲滿服務後，可設定將自己活存帳戶的百元或千元以下餘額，每日自動轉存至「零錢撲滿」中，藉由規律累積零錢的無痛儲蓄，累積成一筆可觀的儲蓄金。

為加速實現各種夢想儲蓄目標，吳建毅表示，每個帳戶亦可同時規劃最多9個「夢想撲滿」，透過自行設定夢想計畫、日期或金額，例如，旅遊、購屋或退休等計劃，及設定每月定期轉帳連結定存定期儲蓄，按部就班存下每一筆圓夢金；還可透過「夢想試算器」隨時檢視進度。若臨時有資金需求，「零錢撲滿」與「夢想撲滿」的儲蓄金也能自由彈性提領運用。

為讓民眾體驗「ｉ錢小豬智能撲滿」的便利性，永豐銀行表示，即日起至明年3月底前，只要於永豐行動銀行App設定任一個智能撲滿，且撲滿內每日活期存款總餘額達新台幣1萬（含）元以上，享累進式活存利率加碼最高0.45%，除活存優利外，活動期間內完成設定任一個「智能撲滿」並啟用行動銀行App快速登入服務，有機會獲得5,000元夢想應「元」金。詳細內容可連結永豐銀行官方網站或活動網站或加入永豐銀行LINE官方帳號或永豐銀行官方粉絲專頁查詢。

永豐銀行 新台幣 數位帳戶

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