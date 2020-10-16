國際票券落實綠色金融 獲頒光鐸獎

國票金控公司今年業績屨創新高，自結前3季獲利24.67億元，年增率16.08%，每股盈餘0.85元，己達去年全年92%，票券、證券子公司，2020年在各項業務財務績效指標比較同業表現均屬前段班。

為響應金管會黃天牧主委公布之「綠色金融行動方案2.0」，落實環境、社會與公司治理(ESG)的責任，國票金控在綠能金融上更領先同業參與市場，子公司國際票券14日首獲經濟部能源局頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」，決選2家家金融業者獲獎，國票成為唯一獲頒光鐸獎之票券業。

國際票券總經理邱彥郎表示，為響應政府提出之5+2產業創新計畫及6大核心戰略產業，於106年跨入綠能融資業務，近年更因應「綠色金融行動方案2.0」，擴大在綠能上的融資業務。國票金控董事長魏啟林亦是國際票券董事長表示，國際票券為使綠能業者在籌措資金時更加便利，針對不同類型的業者，分別提供多元的融資方式，包括建置完成後撥款、依建置進度撥款、EPC工程合約融資、電業法專案融資及配合建置電站之土地融資等各種融資模式均可承作。