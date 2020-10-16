快訊

吳怡農「國土防衛」構想 暴露的問題卻遠超軍事層面

類全委保單 法巴人壽建議三點不漏

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

投信投顧公會統計，今年8月底投資型保單中的類全委契約金額較2019年底增加新台幣359億，遠高於2019年全年增加的194億，也較去年同期增加43%，顯示市場歷經疫情期間的動盪後，專業操盤、系統化投資分析與一站式客製化服務，成為吸引保戶的三大投資要點。

法國巴黎人壽建議，民眾挑選類全委保單時，應注意以下三點，以最大化其投資效益。

一、面對琳瑯滿目的類全委保單，保戶宜先審視自己的風險承受度、預期報酬與資金規畫，再來挑選合適的帳戶作為投資連結。

二、比較同性質帳戶之間(投資區域、操作策略、風險屬性相同)操作績效的差異，在不同專業代操機構中，選出長期表現佳者。

三、檢視類全委帳戶撥回機制，評估投入資產並無因為過高的撥回而造成淨資產被加速侵蝕，進而影響自身權益。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，類全委保單連結的投資帳戶所提供的「一站式服務」，讓專業投信隨時動態調整股債比率與每日監控投資組合，正是後疫情時代，保障意識提升之際，類全委保單獲得保戶青睞的主因。

對於沒有時間管理與追蹤投資標的保戶，類全委保單是很好的選擇，因而類全委保單今年前八月，新增金額已達整體投資型保單新增保費的30%。

過去幾年，現金撥回的類全委帳戶大受保戶青睞，年撥回率(俗稱配息率)甚至高達5%、6%。戴朝暉表示，若每月固定從帳戶撥回很高的金額返還保戶，長期會加速侵蝕帳戶本金，造成「飲鳩止渴」的方式，實則傷害帳戶價值。

他提醒保戶，即便每個月收到固定金額看似安心，長期下來反而造成專家代為操作的部位縮水。

有鑑於此，法巴人壽於2015年起制定內部規範，控管投資型保單所連結之類全委帳戶應在淨值低於特定門檻時，隨之調整降低撥回率，以期達到維持帳戶資產淨值在一定水平之目的。

所謂「留得青山在，不怕沒柴燒」的概念，當渡過市場低潮開始反彈起漲時，能讓保戶參與到多頭行情，而不是錢都撥回保戶口袋。

帳戶淨值維持在健康水位時，帳戶則維持一個合理的撥回比率，讓保戶在帳戶增值期間亦能獲得穩定撥回收入得以自行運用。

除了內部制定撥回機制規範外，法國巴黎人壽因了解不同類型保戶需求相異，亦致力於針對保戶風險屬性與資產規畫目標去挑選最合適的投信機構來操作。

旗下逾40個類全委帳戶除了能提供客戶多樣化的選擇之外，也致力於提供符合保戶期待的高品質。

例如，穩健型帳戶選擇熟悉全球債券市場操作的外資投信來管理，台幣帳戶則交給在本地資本市場紮根多年的投信，讓保戶有所選擇。

以法國巴黎人壽華利滿滿變額年金保險/變額壽險為例，其連結法國巴黎人壽環球得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)，結合貝萊德投信的全球觀點、投資專業及精密的風險管理與分析技術等優勢。

其中，貝萊德使用領先業界的阿拉丁系統，對未來可能發生的風險事件進行情境分析，藉由壓力測試評估在不同市場情況下對投資組合的影響，有助於投資團隊針對不同市場環境做適當的資產配置。

投資 類全委保單 巴黎

延伸閱讀

台股漲多整理 法人：下檔季線有撐

全民權證／聯電 可布局價平

投信：5G ETF 伺機卡位

外資投信圈 總座大搬風

相關新聞

不怕天塌的新光老么 吳東昇要帶新纖走向下個50年

新光合纖轉眼邁入50周年，低調多時的新纖董事長吳東昇難得現身，親自介紹一款與新光紡織合作製造的「無限衣」，象徵老牌紡織業不但繼續創新，還有無限發展的可能。

升幅收斂 新台幣午盤漲1.85角暫收28.775元

新台幣今（16）日午盤以28.775元兌1美元，升值1.85角暫收，成交金額7.53億美元。

證交所：再次提醒投資人注意TDR溢價過大風險

臺灣證交所表示，台灣存託憑證(TDR)為原股已在國外上市且同時在台灣集中交易市場掛牌之有價證券，兩者價格應具連動關係。近...

小金雞再一個！宏碁資訊股票公開發行申報生效

宏碁（2353）旗下宏碁資訊服務股份有限公司宣布，向證券櫃檯買賣中心申報首次辦理股票公開發行，已於今（16）日生效，股票...

小資族當美企股東 國泰證推薦定期「定股」美股

近年來，國人熱衷於海外投資，根據證券商同業公會統計，國人透過國內證券商複委託買賣海外商品，2020年1~8月交易量達新台...

台幣匯率28元 短期新常態

新台幣近期直直升，多位立委關心走勢。中央銀行總裁楊金龍表示，匯率由市場供需決定，短期來看「一比二十八是新常態」，但中長期...

玉山金控 7度蟬聯永續金質獎

「二○二○財訊金融獎」昨舉辦頒獎典禮，玉山金控七度蟬聯最高榮譽「金控永續奬」金質獎，子公司玉山銀行連續五年榮獲「FinT...

大同阻開股臨會 挫敗

經濟部依公司法173條第四項核准欣同及新大同申請股東臨時會，即將在10月21日舉行。大同提出行政訴訟，要求停止執行，但昨...

金管會三路防堵大陸資金

陸資頻踩紅線違規投資大同，金管會將三路並進防堵，包括要求證交所對外資登記要更嚴格審查，檢討現行法規機制，以及在經濟部調整...

台韓貨幣多頭部位激增

路透調查顯示，新台幣和韓元多頭部位激增至兩年半來高位，因為投資人看好多國鬆綁防疫封鎖措施，將嘉惠仰賴出口的經濟體。

外資用外幣融資買股 准了

金管會昨（15）日發函開放外資可以外幣為擔保品，向國內券商融通取得新台幣資金，以擴大券商業務，並降低外資換匯成本，有助外...

央行明年繳庫預估數下調

因應新冠肺炎疫情，全球中央銀行加碼印鈔、祭出零利率或負利率政策，就連央行外匯存底投資也受到衝擊，影響所及，央行明年繳庫預...

熱門新聞

台大獸醫哥畢業月薪3萬8 曝存款卻有3千萬秘訣

六成來客搶中鋼建案像搶年貨 房子不看直接下訂

裕隆和鴻海合作案將啟動 納智捷取得模具

Tesla鏈加碼投資台灣 金額逾千億

大陸若攻台拿下台積電會讓世界臣服？ 網舉一關鍵指不可能

和泰搶當台灣Uber 打造計程車大平台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。