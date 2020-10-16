類全委保單 法巴人壽建議三點不漏

投信投顧公會統計，今年8月底投資型保單中的類全委契約金額較2019年底增加新台幣359億，遠高於2019年全年增加的194億，也較去年同期增加43%，顯示市場歷經疫情期間的動盪後，專業操盤、系統化投資分析與一站式客製化服務，成為吸引保戶的三大投資要點。

法國巴黎人壽建議，民眾挑選類全委保單時，應注意以下三點，以最大化其投資效益。

一、面對琳瑯滿目的類全委保單，保戶宜先審視自己的風險承受度、預期報酬與資金規畫，再來挑選合適的帳戶作為投資連結。

二、比較同性質帳戶之間(投資區域、操作策略、風險屬性相同)操作績效的差異，在不同專業代操機構中，選出長期表現佳者。

三、檢視類全委帳戶撥回機制，評估投入資產並無因為過高的撥回而造成淨資產被加速侵蝕，進而影響自身權益。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，類全委保單連結的投資帳戶所提供的「一站式服務」，讓專業投信隨時動態調整股債比率與每日監控投資組合，正是後疫情時代，保障意識提升之際，類全委保單獲得保戶青睞的主因。

對於沒有時間管理與追蹤投資標的保戶，類全委保單是很好的選擇，因而類全委保單今年前八月，新增金額已達整體投資型保單新增保費的30%。

過去幾年，現金撥回的類全委帳戶大受保戶青睞，年撥回率(俗稱配息率)甚至高達5%、6%。戴朝暉表示，若每月固定從帳戶撥回很高的金額返還保戶，長期會加速侵蝕帳戶本金，造成「飲鳩止渴」的方式，實則傷害帳戶價值。

他提醒保戶，即便每個月收到固定金額看似安心，長期下來反而造成專家代為操作的部位縮水。

有鑑於此，法巴人壽於2015年起制定內部規範，控管投資型保單所連結之類全委帳戶應在淨值低於特定門檻時，隨之調整降低撥回率，以期達到維持帳戶資產淨值在一定水平之目的。

所謂「留得青山在，不怕沒柴燒」的概念，當渡過市場低潮開始反彈起漲時，能讓保戶參與到多頭行情，而不是錢都撥回保戶口袋。

帳戶淨值維持在健康水位時，帳戶則維持一個合理的撥回比率，讓保戶在帳戶增值期間亦能獲得穩定撥回收入得以自行運用。

除了內部制定撥回機制規範外，法國巴黎人壽因了解不同類型保戶需求相異，亦致力於針對保戶風險屬性與資產規畫目標去挑選最合適的投信機構來操作。

旗下逾40個類全委帳戶除了能提供客戶多樣化的選擇之外，也致力於提供符合保戶期待的高品質。

例如，穩健型帳戶選擇熟悉全球債券市場操作的外資投信來管理，台幣帳戶則交給在本地資本市場紮根多年的投信，讓保戶有所選擇。

以法國巴黎人壽華利滿滿變額年金保險/變額壽險為例，其連結法國巴黎人壽環球得利投資帳戶(委託貝萊德投信運用操作)，結合貝萊德投信的全球觀點、投資專業及精密的風險管理與分析技術等優勢。

其中，貝萊德使用領先業界的阿拉丁系統，對未來可能發生的風險事件進行情境分析，藉由壓力測試評估在不同市場情況下對投資組合的影響，有助於投資團隊針對不同市場環境做適當的資產配置。