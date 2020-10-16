快訊

埔里居家檢疫男子上午突暴斃 消防到場發現已口吐白沫

防新冠肺炎捲土重來 陳時中：11月中旬宣布秋冬專案

存人民幣享高利 合庫6個月年息2.2%

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

今（109）年初爆發肺炎疫情，影響全球經濟甚鉅。美國為刺激經濟於3月大幅度降息，並暗示美元利率將維持低檔。而人民幣兌美元自5月底以來穩定走升，且台灣人民幣存款餘額2,358.8億人民幣，在主要離岸市場中僅次於香港，合庫為回饋廣大客戶長期支持，特別推出期間限定高利率、低門檻優利專案。

「合庫給利，點十成金」人民幣定存優利專案，活動期間自109年10月19日至10月30日止，為期2周，不限新舊資金，只要單筆存款人民幣20,000元（含）以上，不論是網銀轉存或是分行臨櫃，均可享有6個月期年利率2.2%喔。

有外幣理財需求的客戶，透過線上結匯立即享有美元3分；歐元、英鎊5分…等多種幣別減碼優惠，還能運用線上定期定額、週期性預約結匯功能分批購入外幣，降低投資風險。合庫更提供「夜間換匯」及「匯率到價」推播通知服務，讓您即時掌握理想匯率，逢低買進聰明理財，達到資產增值及財富配置效果。

另針對外幣數位存款客群，合庫提供「e起高利多、外幣高利活存」優惠專案，只要是新客戶開立外幣數位存款帳戶，存滿美金200元、人民幣1,000元及澳幣200元起，美元、人民幣及澳幣活期存款利率享有6個月定存牌告利率，最高限額美元5,000元、人民幣30,000元及澳幣5,000元；舊客戶亦可享有美元、人民幣及澳幣1個月定存牌告利率，優惠期間至110年6月30日。

為滿足民眾便利的理財需求，合庫持續優化數位平台及網路銀行功能，同時大力放送數位存款優惠，包含跨行轉帳手續費減免66次、新台幣活期限額優惠利率1.2%、基金單筆扣帳及定期定額申購手續費優惠及申辦信用卡加碼禮等多重優惠。

人民幣 合庫 定存

延伸閱讀

韓國瑜卸離職財產申報 存款3800萬 較去年縮水600萬

申請遺產抵稅 要符合多數決

台大獸醫哥畢業月薪3萬8 曝存款卻有3千萬秘訣

董瑞斌上任滿月 高雄銀助在地青年成家立業專案五連發

相關新聞

不怕天塌的新光老么 吳東昇要帶新纖走向下個50年

新光合纖轉眼邁入50周年，低調多時的新纖董事長吳東昇難得現身，親自介紹一款與新光紡織合作製造的「無限衣」，象徵老牌紡織業不但繼續創新，還有無限發展的可能。

升幅收斂 新台幣午盤漲1.85角暫收28.775元

新台幣今（16）日午盤以28.775元兌1美元，升值1.85角暫收，成交金額7.53億美元。

證交所：再次提醒投資人注意TDR溢價過大風險

臺灣證交所表示，台灣存託憑證(TDR)為原股已在國外上市且同時在台灣集中交易市場掛牌之有價證券，兩者價格應具連動關係。近...

小金雞再一個！宏碁資訊股票公開發行申報生效

宏碁（2353）旗下宏碁資訊服務股份有限公司宣布，向證券櫃檯買賣中心申報首次辦理股票公開發行，已於今（16）日生效，股票...

小資族當美企股東 國泰證推薦定期「定股」美股

近年來，國人熱衷於海外投資，根據證券商同業公會統計，國人透過國內證券商複委託買賣海外商品，2020年1~8月交易量達新台...

台幣匯率28元 短期新常態

新台幣近期直直升，多位立委關心走勢。中央銀行總裁楊金龍表示，匯率由市場供需決定，短期來看「一比二十八是新常態」，但中長期...

玉山金控 7度蟬聯永續金質獎

「二○二○財訊金融獎」昨舉辦頒獎典禮，玉山金控七度蟬聯最高榮譽「金控永續奬」金質獎，子公司玉山銀行連續五年榮獲「FinT...

大同阻開股臨會 挫敗

經濟部依公司法173條第四項核准欣同及新大同申請股東臨時會，即將在10月21日舉行。大同提出行政訴訟，要求停止執行，但昨...

金管會三路防堵大陸資金

陸資頻踩紅線違規投資大同，金管會將三路並進防堵，包括要求證交所對外資登記要更嚴格審查，檢討現行法規機制，以及在經濟部調整...

台韓貨幣多頭部位激增

路透調查顯示，新台幣和韓元多頭部位激增至兩年半來高位，因為投資人看好多國鬆綁防疫封鎖措施，將嘉惠仰賴出口的經濟體。

外資用外幣融資買股 准了

金管會昨（15）日發函開放外資可以外幣為擔保品，向國內券商融通取得新台幣資金，以擴大券商業務，並降低外資換匯成本，有助外...

央行明年繳庫預估數下調

因應新冠肺炎疫情，全球中央銀行加碼印鈔、祭出零利率或負利率政策，就連央行外匯存底投資也受到衝擊，影響所及，央行明年繳庫預...

熱門新聞

台大獸醫哥畢業月薪3萬8 曝存款卻有3千萬秘訣

六成來客搶中鋼建案像搶年貨 房子不看直接下訂

裕隆和鴻海合作案將啟動 納智捷取得模具

Tesla鏈加碼投資台灣 金額逾千億

大陸若攻台拿下台積電會讓世界臣服？ 網舉一關鍵指不可能

和泰搶當台灣Uber 打造計程車大平台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。