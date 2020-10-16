存人民幣享高利 合庫6個月年息2.2%

今（109）年初爆發肺炎疫情，影響全球經濟甚鉅。美國為刺激經濟於3月大幅度降息，並暗示美元利率將維持低檔。而人民幣兌美元自5月底以來穩定走升，且台灣人民幣存款餘額2,358.8億人民幣，在主要離岸市場中僅次於香港，合庫為回饋廣大客戶長期支持，特別推出期間限定高利率、低門檻優利專案。

「合庫給利，點十成金」人民幣定存優利專案，活動期間自109年10月19日至10月30日止，為期2周，不限新舊資金，只要單筆存款人民幣20,000元（含）以上，不論是網銀轉存或是分行臨櫃，均可享有6個月期年利率2.2%喔。

有外幣理財需求的客戶，透過線上結匯立即享有美元3分；歐元、英鎊5分…等多種幣別減碼優惠，還能運用線上定期定額、週期性預約結匯功能分批購入外幣，降低投資風險。合庫更提供「夜間換匯」及「匯率到價」推播通知服務，讓您即時掌握理想匯率，逢低買進聰明理財，達到資產增值及財富配置效果。

另針對外幣數位存款客群，合庫提供「e起高利多、外幣高利活存」優惠專案，只要是新客戶開立外幣數位存款帳戶，存滿美金200元、人民幣1,000元及澳幣200元起，美元、人民幣及澳幣活期存款利率享有6個月定存牌告利率，最高限額美元5,000元、人民幣30,000元及澳幣5,000元；舊客戶亦可享有美元、人民幣及澳幣1個月定存牌告利率，優惠期間至110年6月30日。

為滿足民眾便利的理財需求，合庫持續優化數位平台及網路銀行功能，同時大力放送數位存款優惠，包含跨行轉帳手續費減免66次、新台幣活期限額優惠利率1.2%、基金單筆扣帳及定期定額申購手續費優惠及申辦信用卡加碼禮等多重優惠。