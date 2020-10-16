小資族當美企股東 國泰證推薦定期「定股」美股

近年來，國人熱衷於海外投資，根據證券商同業公會統計，國人透過國內證券商複委託買賣海外商品，2020年1~8月交易量達新台幣2.5兆元，超過2019年全年交易量2.45兆水平，其中，再以美國市場的非專業投資人類別，2020年前8月美國市場交易量達4,148億元新台幣，為2019年全年1,980億元新台幣的2倍，為單一市場最大，突顯海外市場國家中，國人對美國市場熱衷度最高。

國泰證券觀察美國市場對國人投資的吸引力有四個重要現象，首先，美國資本市場聚集全球知名企業，成為全球投資人注目焦點，因此，不論投資策略或資產配置，均少不了將美國上市企業列入配置之一；第二、台灣科技產業與美股連結度高，舉凡蘋果公司、IBM、亞馬遜及NVIDIA等大型企業，都與台股高度鏈結，國人對美股並不陌生；第三、美股在指數型的投資工具發展成熟，特別是ETF，美國市場多樣化ETF商品包含產業型、區域型、固定收益、原物料、主題性投資等類型，一應俱全；第四、低利率環境迫使資金追求較高的收益率，由於美股ETF及特別股無論在成長性及配息率都有不少標的優於國內投資商品，直接打中投資痛點。

面對數目及類別如此龐雜多元的美股及ETF標的，國泰證券希望協助更多小額投資人能輕鬆前進美股，化繁為簡精心挑選出80檔美股標的提供進行中長期「美股定期定股」投資布局，分別有40檔個股、30檔ETF以及10檔特別股，目前有3個約定扣款日5、15、25日提供選擇，投資人只需要在每月約定的交易日買進固定投資標的之股數，最低1股即有機會成為美股大型企業的股東。

國泰證券美股定期定股服務為業界首創，於2019年上半年領先業界推出，截至目前，客戶最喜愛的熱門標的前五名分別是SPDR標普500指數ETF、蘋果公司、先鋒整體市場指數ETF、波克夏海瑟威-B以及迪士尼等。

國泰證券表示，透過中長期進行美股定期定股投資，投資人在標的選擇上，不妨以大型權值股或股性相對穩健之個股作為核心標的，另外，可留意具長線趨勢潛力的產業或地區，透過相對應的ETF作為投資工具，或是具有固定收益特色的特別股提供定期現金流入等，在主副搭配下，獲得相對穩健的投資組合。

國泰證券進一步分享操作心法，定期定股著眼長期累積的效果，因此，若遇到短線股價明顯波動時也不宜半途而廢，甚至可考慮低點加碼，除非有特殊資金需求或所投資的標的發生重大利空事件，否則應盡量維持每月投入金額及固定頻率的投資慣性，如此方能達到長期穩健累積財富的終極目標。