大同聲請對欣同召開股臨會提出定暫時狀態處分 遭駁回

大同（2371）公司今(15)晚重訊表示，臺北地方法院駁回本公司聲請對欣同召開股東臨時會提出定暫時狀態處分。

大同指出，就欣同取得股份行為係屬無效，其不得行使股東提案權、董事與獨立董事候選人提名權、股東會召集權、股東會出席權及表決權(含選舉權)，本公司業於109年9月21日提出民事定暫時狀態處分聲請狀，依據新聞臺北地方法院於109年10月15日駁回本公司前述聲請。

大同強調， 根據媒體報導，金管會10月13日發佈的裁罰是對新加坡的FINI陸資，該陸資是丁建勇。107年1月17日金管會裁罰任國龍18%，限期6個月出清，其中一個代持戶是Ding David，而新查獲陸資丁建勇即是Ding David的父親。

此證實當初金管會要求Ding David 出清持股，結果是他繞道轉讓持股給其父親丁建勇。藉以規避金管會查核。 此也證實本公司一年多來一直呼籲金管會查明，該18%是否真已出清，是正確的疑慮。

大同表示， 現在第四次查獲5.87%就是當初第三次被裁罰的陸資之一，現在查出也只是冰山一角，其他尚待金管會加速擴大調查，該18%是否真已出清？ 是否還有未查獲陸資尚潛藏？

大同認為，在充分調查徹底確認無陸資之前，欣同、新大同、鄭文逸等與任國龍關係密切的市場派，應先暫停召開臨股會。 很遺憾台北地方法院未及審酌上情而裁定駁回。 本公司將於收到裁定書後與律師討論後續因應作為。企盼其他法院能就整體陸資影響，加以審酌，核准本公司假處分申請。