微風廣場南部第一家店 力爭南山壽買下東帝士舊址

微風廣場進軍南部的第一間百貨商場，將有機會設在台南市東帝士百貨舊址，這塊由南山人壽六年前斥資15億元買下的土地，上月底經台南市工務局核准通過變更設計，台南市府透露南山最近將確定合作夥伴，據悉，微風廣場積極爭取，希望成為微風跨出台北、進軍南部首站，據透露，過程中冒出新光三越百貨「程咬金」頻與南山接觸，台南南山廣場能否複製台北南山廣場經驗，還是有變數。

東帝士百貨曾是許多台南人的美好回憶，從1986年營業，因集團財務危機，2001年1月31日結束營業，後因與攤商有產權紛爭，歇業後遲遲無法改建，導致荒廢多年，至今已長達20之久。南山人壽2014年取得台南市北區東帝士舊址，規畫開發「南山台南廣場」，過去六福集團曾有進駐計畫預計開發旅館，也因公司經營問題，2018年又告撤出，南山人壽也因逾5年未興建完工，今年7月還被金管會以違反「養地條款」罰款100萬元，所幸終於傳出好消息。

南山人壽2014年取得台南市北區東帝士舊址，規畫開發「南山台南廣場」，興建地上12層樓、地下二層多功能商業大樓，過去六福集團曾計畫於此開發旅館，卻在2018年撤出，南山人壽也因逾五年未興建完工，今年7月還被金管會以違反「養地條款」罰款100萬元。

南山人壽斥資450億元的台北南山廣場2018年開幕，全棟綠建築、24小時100％供電備援，一個月分量的備用水池及全棟供暖氣與淋浴等高優質建築設計，成為租金凌駕台北101的商辦大樓新典範，也與微風廣場合作，2019年南山微風正式開業，還首次引進日本鐵道購物商場atre合作，為台北市新地標。

南山人壽代理總經理范文偉昨（15）日參加南山醫務社工獎頒獎典禮後受訪時表示， 東帝士舊址開發以辦公大樓為主，部分樓層為賣場，工程約需耗時三年左右，預計2023年前完工，至於合作對象，因還在備忘錄階段，不方便透露。南山人壽表示，確實還在內部討論階段，據了解，包括微風廣場、新光三越等大型購物中心均表達高度合作意願，曾有合作經驗的微風出線可能甚高；影城方面威秀與秀泰也有探詢，以秀泰出線機率較高。

南山人壽未來不動產投資方向會不會往中南部挪移？范文偉說，只要有好標的物都會觀察，南部或中部商辦需求若好就評估。不動產方面壽險業資金有能力去做，只是需考慮的並詳細評估。

南山人壽近三年來也大舉投資不動產，例如去年才以159.81億元信義區公所案50地上權，預計開發辦公及零售商場，公部門點交後預計約4年開發完成。今年4月又以312.76億元拿下世貿三館70年地上權權利金，預計開發時程為五年。

截至2020年第2季為止，南山人壽不動產投資部位約2,065億元，占可運用資金比例約4.4%。南山人壽2019年租金收入為39.20億，較2018年租金收入增加12.53億，租金收入成長主要來自南山廣場租金收入的挹注。至於今年預估租金收入及是否成長，因有疫情之影響，估計將較去年下滑。