微風廣場南部第一家店 力爭南山壽買下東帝士舊址

經濟日報 / 記者葉憶如 / 台北即時報導

微風廣場進軍南部的第一間百貨商場，將有機會設在台南市東帝士百貨舊址，這塊由南山人壽六年前斥資15億元買下的土地，上月底經台南市工務局核准通過變更設計，台南市府透露南山最近將確定合作夥伴，據悉，微風廣場積極爭取，希望成為微風跨出台北、進軍南部首站，據透露，過程中冒出新光三越百貨「程咬金」頻與南山接觸，台南南山廣場能否複製台北南山廣場經驗，還是有變數。

東帝士百貨曾是許多台南人的美好回憶，從1986年營業，因集團財務危機，2001年1月31日結束營業，後因與攤商有產權紛爭，歇業後遲遲無法改建，導致荒廢多年，至今已長達20之久。南山人壽2014年取得台南市北區東帝士舊址，規畫開發「南山台南廣場」，過去六福集團曾有進駐計畫預計開發旅館，也因公司經營問題，2018年又告撤出，南山人壽也因逾5年未興建完工，今年7月還被金管會以違反「養地條款」罰款100萬元，所幸終於傳出好消息。

南山人壽2014年取得台南市北區東帝士舊址，規畫開發「南山台南廣場」，興建地上12層樓、地下二層多功能商業大樓，過去六福集團曾計畫於此開發旅館，卻在2018年撤出，南山人壽也因逾五年未興建完工，今年7月還被金管會以違反「養地條款」罰款100萬元。

南山人壽斥資450億元的台北南山廣場2018年開幕，全棟綠建築、24小時100％供電備援，一個月分量的備用水池及全棟供暖氣與淋浴等高優質建築設計，成為租金凌駕台北101的商辦大樓新典範，也與微風廣場合作，2019年南山微風正式開業，還首次引進日本鐵道購物商場atre合作，為台北市新地標。

南山人壽代理總經理范文偉昨（15）日參加南山醫務社工獎頒獎典禮後受訪時表示， 東帝士舊址開發以辦公大樓為主，部分樓層為賣場，工程約需耗時三年左右，預計2023年前完工，至於合作對象，因還在備忘錄階段，不方便透露。南山人壽表示，確實還在內部討論階段，據了解，包括微風廣場、新光三越等大型購物中心均表達高度合作意願，曾有合作經驗的微風出線可能甚高；影城方面威秀與秀泰也有探詢，以秀泰出線機率較高。

南山人壽未來不動產投資方向會不會往中南部挪移？范文偉說，只要有好標的物都會觀察，南部或中部商辦需求若好就評估。不動產方面壽險業資金有能力去做，只是需考慮的並詳細評估。

南山人壽近三年來也大舉投資不動產，例如去年才以159.81億元信義區公所案50地上權，預計開發辦公及零售商場，公部門點交後預計約4年開發完成。今年4月又以312.76億元拿下世貿三館70年地上權權利金，預計開發時程為五年。

截至2020年第2季為止，南山人壽不動產投資部位約2,065億元，占可運用資金比例約4.4%。南山人壽2019年租金收入為39.20億，較2018年租金收入增加12.53億，租金收入成長主要來自南山廣場租金收入的挹注。至於今年預估租金收入及是否成長，因有疫情之影響，估計將較去年下滑。

南山人壽 微風

延伸閱讀

第三屆南山醫務社工獎頒獎

南山人壽推廣MDRT會員 今年人數成長38%

南山人壽 贏得雙首獎肯定

南山人壽砸15億元取得東帝士舊址 預計2023年完成商場、影城大樓

相關新聞

元大金控深耕企業永續發展 獲財訊金融獎五大獎項

元大金控（2885）集團致力落實企業永續發展，並透過整合各子公司資源，提供跨業暨跨境完整金融服務，滿足客戶投資理財及金流...

國內基金想收績效費 金管會要求重新評估

投信投顧公會8月建議金管會，開放境內基金可以收取績效費，也就是當基金賺錢時，基金公司可以從淨值中收取一定比例的績效費用。...

台灣大車隊服務受肯定 奪北市金輪獎特優

台北市第25屆「2020金輪獎頒獎表揚大會」於今（15）日下午舉行，台北市長柯文哲親自出席頒獎，表揚優良職業駕駛人及優良...

路透：投資人看好後市 新台幣多單暴增至兩年半來高點

路透調查顯示，新台幣和韓元的多頭部位激增至兩年半來高位，因為投資人看好全球防疫封鎖措施鬆綁，將嘉惠仰賴出口的經濟體。

賴英照為人民做事 黃天牧讚悲憫胸懷

「當年的證券金融就像現在的FinTech金融科技，法制化的轉型很重要！」前司法院長賴英照15日獲頒金融貢獻獎致詞表示，他當金融人時民營銀行正要開放，他任省財政廳長時大規模修正證券法制，當司法院長時也設立金融專廳，為金融財報弊案預先準備，只是想為人民做點事；金管會主委黃天牧大讚他充滿悲憫胸懷。

搶果粉商機 iPhone 12刷卡優惠最高3.6％

萬眾矚目的iPhone 12系列終於正式登場，果粉也為之瘋狂。不僅電信五雄紛推優惠搶商機，發卡銀行也沒錯過這場3C年度盛...

新台幣午盤升值2.07角 暫收28.745元

新台幣今（15）日午盤以28.745元兌1美元，升值2.07角暫收，成交金額為6.46億美元。

台灣物價穩定 竟讓2,000元紙鈔受冷落

二字頭鈔券普及率不高，市面流通較少，為何民眾不愛二字頭鈔票？中央銀行總裁楊金龍表示，2,000元鈔票在通膨較大時非常好用...

兆豐銀重推40年房貸 利率創低嚴選客戶

央行、財政部近來高度關切房市過熱問題，兆豐銀行突然傳出打算推出40年房貸，引起市場側目。不過，兆豐銀行本來就有40年房貸...

網購iPhone匯錯帳號對方不肯還錢？律師教你討回來！

王先生在網路買二手iPhone手機，雙方講好銀行帳戶直接轉帳1萬元交易，結果王先生以手機行動銀行操作轉帳時，不小心輸入錯了賣家的銀行帳號...

央行總裁楊金龍：新台幣28字頭為「短期」新常態

中央銀行總裁楊金龍今（15）日表示，新台幣匯率「28」字頭確實可能是「短期」的新常態，但中長期無法做這樣的預測。

新台幣早盤升逾2角 觸及28.668元

新台幣今（15）日早盤以28.930元兌1美元，升值2.2分開出。

熱門新聞

來台僅一年 「淘寶台灣」突宣布12月31日結束營運 今11時已關閉平台

淘寶台灣退出台灣 今天11時關閉平台

新iPhone台灣買比美國貴4,000元 楊金龍說話了

彭博專欄作者高燦鳴：鴻海應儘早承認威州投資失敗

台大獸醫哥畢業月薪3萬8 曝存款卻有3千萬秘訣

六成來客搶中鋼建案像搶年貨 房子不看直接下訂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。