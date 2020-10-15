快訊

大鹿林道給通車嗎？檢討「帝王條款」、認識林道管制

票券業唯一！國際票券落實綠色金融 獲頒光鐸獎

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

國票金控公司今年業績屨創新高，自結前三季獲利24.67億元，年增率16.08%，每股盈餘0.85元，己達去年全年92%，票券、證券子公司，20２0年在各項業務財務績效指標比較同業表現均屬前段班。

為響應金管會黃天牧主委公布「綠色金融行動方案2.0」，落實環境、社會與公司治理(ESG)的責任，國票金控在綠能金融上更領先同業參與市場，子公司國際票券14日首獲經濟部能源局頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」，決選二家金融業者獲獎，國票成為唯一獲頒光鐸獎之票券業。

國際票券總經理邱彥郎表示，為響應政府提出5+2產業創新計畫及六大核心戰略產業，於２０１７年跨入綠能融資業務，近年更因應「綠色金融行動方案2.0」，擴大在綠能上的融資業務。

國票金控董事長魏啟林亦是國際票券董事長表示，國際票券為使綠能業者在籌措資金時更加便利，針對不同類型的業者，分別提供多元的融資方式，包括建置完成後撥款、依建置進度撥款、EPC工程合約融資、電業法專案融資及配合建置電站之土地融資等各種融資模式均可承作。

國票金控 綠能

延伸閱讀

賴英照為人民做事 黃天牧讚悲憫胸懷

北富銀新系統問題 金管會要求10月22日前提報告

賴副總統：公司治理應針對氣候變遷因應

黃天牧 勤打太極拳紓壓

相關新聞

國內基金想收績效費 金管會要求重新評估

投信投顧公會8月建議金管會，開放境內基金可以收取績效費，也就是當基金賺錢時，基金公司可以從淨值中收取一定比例的績效費用。...

路透：投資人看好後市 新台幣多單暴增至兩年半來高點

路透調查顯示，新台幣和韓元的多頭部位激增至兩年半來高位，因為投資人看好全球防疫封鎖措施鬆綁，將嘉惠仰賴出口的經濟體。

元大金控深耕企業永續發展 獲財訊金融獎五大獎項

元大金控（2885）集團致力落實企業永續發展，並透過整合各子公司資源，提供跨業暨跨境完整金融服務，滿足客戶投資理財及金流...

台灣大車隊服務受肯定 奪北市金輪獎特優

台北市第25屆「2020金輪獎頒獎表揚大會」於今（15）日下午舉行，台北市長柯文哲親自出席頒獎，表揚優良職業駕駛人及優良...

賴英照為人民做事 黃天牧讚悲憫胸懷

「當年的證券金融就像現在的FinTech金融科技，法制化的轉型很重要！」前司法院長賴英照15日獲頒金融貢獻獎致詞表示，他當金融人時民營銀行正要開放，他任省財政廳長時大規模修正證券法制，當司法院長時也設立金融專廳，為金融財報弊案預先準備，只是想為人民做點事；金管會主委黃天牧大讚他充滿悲憫胸懷。

搶果粉商機 iPhone 12刷卡優惠最高3.6％

萬眾矚目的iPhone 12系列終於正式登場，果粉也為之瘋狂。不僅電信五雄紛推優惠搶商機，發卡銀行也沒錯過這場3C年度盛...

新台幣午盤升值2.07角 暫收28.745元

新台幣今（15）日午盤以28.745元兌1美元，升值2.07角暫收，成交金額為6.46億美元。

台灣物價穩定 竟讓2,000元紙鈔受冷落

二字頭鈔券普及率不高，市面流通較少，為何民眾不愛二字頭鈔票？中央銀行總裁楊金龍表示，2,000元鈔票在通膨較大時非常好用...

兆豐銀重推40年房貸 利率創低嚴選客戶

央行、財政部近來高度關切房市過熱問題，兆豐銀行突然傳出打算推出40年房貸，引起市場側目。不過，兆豐銀行本來就有40年房貸...

網購iPhone匯錯帳號對方不肯還錢？律師教你討回來！

王先生在網路買二手iPhone手機，雙方講好銀行帳戶直接轉帳1萬元交易，結果王先生以手機行動銀行操作轉帳時，不小心輸入錯了賣家的銀行帳號...

央行總裁楊金龍：新台幣28字頭為「短期」新常態

中央銀行總裁楊金龍今（15）日表示，新台幣匯率「28」字頭確實可能是「短期」的新常態，但中長期無法做這樣的預測。

新台幣早盤升逾2角 觸及28.668元

新台幣今（15）日早盤以28.930元兌1美元，升值2.2分開出。

熱門新聞

來台僅一年 「淘寶台灣」突宣布12月31日結束營運 今11時已關閉平台

淘寶台灣退出台灣 今天11時關閉平台

新iPhone台灣買比美國貴4,000元 楊金龍說話了

彭博專欄作者高燦鳴：鴻海應儘早承認威州投資失敗

六成來客搶中鋼建案像搶年貨 房子不看直接下訂

台大獸醫哥畢業月薪3萬8 曝存款卻有3千萬秘訣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。