國內基金想收績效費 金管會要求重新評估

投信投顧公會8月建議金管會，開放境內基金可以收取績效費，也就是當基金賺錢時，基金公司可以從淨值中收取一定比例的績效費用。金管會今表示，公會建議「太不完整」，要求公會蒐集了解國外規定，並且要詳細評估計算方式與合理基礎，等有詳細評估方案後金管會才會進一步再研議。

投信投顧公會8月時建議，境內基金可以收取績效費，收取的公式與機制，初步規劃是從每日淨值來算，從淨值內扣，收取的公式由各基金公司自己決定，當基金賺錢時，基金公司可以從淨值中收取一定比例的績效費用，若隔天賠了，就必須將績效費還給投資人。

金管會證期局副局長郭佳君表示，10月12日時已經回函給投信投顧公會，認為投信投顧公會的建議「太不完整」、「粗糙」，要求投信投顧公會去蒐集國外收取績效費的方式與做法，並且提出引用到國內收取績效費的必要性與合理性，另詳細寫出績效費的計算方式與合理基礎要如何訂定，有這些詳細具體評估後，再重新報給金管會。

至於金管會的態度是要收績效費還是不收？郭佳君表示，還是要看公會最後詳細評估後的建議內容，等公會將最終建議內容報到金管會後再行研議，針對此案沒有任何時間點。