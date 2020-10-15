北富銀換新系統出包 金管會每日緊盯補救進度

北富銀轉換新系統後傳出災情，影響到客戶權益，引起金管會積極關注，要求北富銀每天都要定期回報核心系統改善與分行的營運狀況，還要對有影響的客戶給予補救措施，最大原則就是「不能造成客戶損失」。

金管會銀行局副局長林志吉表示，目前針對北富銀新核心系統的情況，有要求北富銀每天定期回報核心系統與分行營運狀況，針對異常情況要盡速排除，針對影響客戶權益要有補救措施，最大原則是不能影響客戶權益、不能造成客戶損失。北富銀要在10月22日前交出詳細的查核報告。

林志吉指出，以今天的狀況來說大致上已比較穩定，前三天因系統轉換較不穩定，曾發生有客戶假日領錢未吐鈔但帳戶已扣帳的情況，這部分北富銀表示隔日已調整完畢，針對跨行的客戶，沒領到錢但被扣款者也都有歸還到原來帳戶，跨行領錢的手續費北富銀有幫客戶負擔。

另今天傳出北富銀員工薪資入帳異常，林志吉也表示，是北富銀把員工薪資檔案上傳後格式出現位移，導致行動網銀無法正常顯示餘額，透過ATM與網銀可以正常顯示，沒有錯帳的問題，今天上午8點30分已調整完畢，對員工權益沒有影響。