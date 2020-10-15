元大證券獲最佳券商形象、FinTech創新應用獎肯定

元大證券今（15）日宣布，在《財訊》舉辦的「消費者金融品牌獎」中，奪下最佳券商形象、FinTech創新應用獎等兩大獎，已連續10年獲得獎項，顯示元大證券品牌形象與金融科技服務表現，深得各界專家及投資大眾高度肯定。

「消費者金融品牌獎」是由《財訊》與資誠聯合會計師事務所共同主辦，並由財團法人台灣金融研訓院與山水民意研究股份有限公司共同協辦，為目前國內針對金融產業極具專業與影響力的評選活動。

元大證券表示，主辦單位在本次評鑑活動中，透過電話問卷、網路調查與專家、財務評鑑等超過千份調查資料，結果元大證券脫穎而出，獲得最佳券商形象及FinTech創新應用獎-最佳金融科技證券兩項殊榮。

元大證券向來以客戶需求為主軸，努力為投資人提供安全、多元及便利的投資工具，並在金融科技方面不斷創新，全面升級的開戶通APP，大幅簡化繁瑣的開戶過程，並突破支援單家銀行的限制，達到全台所有銀行存款帳戶皆可約定為元大證券的交割出入款帳戶，解決長期來線上開戶不便問題。

廣受好評的投資先生APP，也進化成AI智能選股APP-投資先生，集結選股、看盤、下單三大功能於一身，成為業界首創的人機協作一站式理財機器人，且提供客製化服務，開放客戶自行編輯報價或帳務列表資訊欄位，滿足各方需求。

展望未來，元大證券將持續秉持不斷創新的精神，並透過集團亞洲區域平台資源，為投資人提供最專業的金融服務。