金管會對外資釋利多 開放可拿外幣向券商借新台幣

金管會今（15）日發函開放外資可以外幣為擔保品，向國內券商融通取得新台幣資金，以擴大券商業務，並降低外資換匯成本，有助外資加碼台股及匯率穩定。

為吸引國際資金來台，金管會最近密集檢討相關法令，今天正式發函，即日起開放外資可拿外幣做擔保品，向券商融通資金。金管會官員表示，函令發布開放後，接著證交所會修改相關操作辦法後，預計11月券商就可受理這項業務。

金管會今天發布函令指出，依證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法第8條第4項第5款規定，核准證券商辦理證券業務借貸款項，得收受境外華僑及外國人以外幣為擔保品。

證券商收受外幣擔保品，應設專戶管理，收受外幣種類以美元、歐元、日幣、英鎊、澳幣及港幣等六種為限；外幣擔保品專戶應在中央銀行許可辦理外匯業務的銀行開立。

目前外資想買國內股票，必須將美元匯到台灣換成新台幣後再去買股，證券業者反映，目前外資占台股比重高，外資匯錢到台灣再匯成新台幣，頻繁進出經常結匯，不但有匯率波動風險，也要換匯成本。

因此，希望能拿外幣跟國內券商辦理借貸款項，直接融通取得新台幣資金去買股票。

金管會表示，券商收受外幣擔保品，應遵守下列規範。包括第一，返還客戶的外幣擔保品應以原幣別為限，不得兌換為新台幣。

第二，外幣擔保品的抵繳價值，依契約約定時點的結算匯率計算。

第三，外幣擔保品的結算匯率，證券商應依開立外幣擔保品專戶的指定銀行所公告的外幣牌告即期買入匯率辦理。