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中印對峙升高 印專家促政府打「台灣牌」激怒中共

賴英照為人民做事 黃天牧讚悲憫胸懷

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
副總統賴清德（左）推崇金融貢獻獎得主賴英照（右），讚揚其為《公司法》泰山北斗。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
副總統賴清德（左）推崇金融貢獻獎得主賴英照（右），讚揚其為《公司法》泰山北斗。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「當年的證券金融就像現在的FinTech金融科技，法制化的轉型很重要！」前司法院長賴英照15日獲頒金融貢獻獎致詞表示，他當金融人時民營銀行正要開放，他任省財政廳長時大規模修正證券法制，當司法院長時也設立金融專廳，為金融財報弊案預先準備，只是想為人民做點事；金管會主委黃天牧大讚他充滿悲憫胸懷。

念念不忘金融改革

「比我有資格得金融貢獻獎的大有人在！」賴英照說，他在中興大學教書時還沒有金管會，金融、證券、保險業都隸屬在財政部證券管理委員會，證券市場發展需要法制化，他在任職台灣省財政廳長時首次接觸到證券金融實務，「那是到目前為止規模最大的一次修正，也為證券法制化初步奠下基礎。」

賴英照強調，銀行曾經是高度管制的行業，不發新執照，開放新銀行設立是很大的事情，那時金融主力是台銀、土銀、合庫等囊括前7名，與現在大不同；他跟陳冲等同仁每天都在研究怎麼開放新銀行，吃便當時從銀行法的第一條研究到最後一條，很多老同事讓他非常感動、感謝。

賴英照指出，1985年十信案發生時，台灣沒有一毛錢預算能處理相關問題，「以前法律系學生不會去讀會計學，等碰到財報弊案審理時，臨表涕泣，不知所云（眾笑）。」後來他到司法院也沒忘記金融業，在法院裡設立金融專廳，提高金融企業財報弊案的處理效率。

金融人要心懷悲憫

「他說『我不想做很久的院長，我想做有意義的事情，做人民需要的事情。』這就是他做事的本質。」現場播放影片中，國策顧問何美玥這麼描述賴英照。中信銀副董事長詹庭禎也說，當時研習證券交易法的人不多，他讓財法成為顯學，奉獻非常大，是啟蒙者也是開拓者。政大法學教授劉連煜則稱讚，「他認為要透過併購成為大企業來面對國際競爭，很有遠見！」

「雖然沒受業於賴院長，也在他指導下工作過。」黃天牧說，幾年前保險法研討會邀賴院長專題演講企業社會責任，他治學嚴謹，引用杜甫的詩「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」，展現悲天憫人的胸懷；這幾年金融科技風起雲湧，「任何金融人都要有悲憫胸懷，因為我們的資金來自於社會大眾。」

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