和泰產險 蟬聯卓越評比最佳專業團隊獎

由卓越雜誌舉辦一年一度的《卓越保險評比》結果出爐，今年度和泰產險以優異的經營表現，蟬聯「最佳專業團隊」獎項。

卓越雜誌評比係由世新大學民調中心以網路問卷方式，調查全國22個縣市20歲以上一般民眾對於國內保險保險公司的認知，和泰產險連續兩年獲得最佳專業團隊獎，不僅僅是對於公司整體經營的表揚，也是對每一位和泰產險同仁的肯定。

和泰產物保險成立以來一直秉持「以客為尊」的理念來貼近每一位客戶，為客戶提供多元的保險服務，業績連年成長達20%以上，今年更被天下雜誌評選為FAST100快速成長100強企業，名次躍進至第26名，顯示和泰產險深得客戶信賴與支持。

2020年和泰產險更以品質提升為目標，致力將服務精緻化、商品多樣化，以提升客戶的品牌忠誠度。

透過數據資料的整合，加強與客戶之間的連結；提供超越客戶期待的保險服務、以及加強專業人員的培訓，用貼心、耐心、讓客戶放心，三大用心待客原則，打造最有溫度的保險公司。

該公司積極投入新險種的開發，包括「防疫保單」—日額乙型停業賠償保險附加條款，及全台首張個人資安險等，以堅實的商品力來因應社會總體趨勢發展，分擔客戶所面臨的風險。

和泰產險總經理章明純表示，和泰集團深耕台灣超過70年，三年前決心跨入產險業，以建構完整的客戶服務網絡。和泰產險背負著這樣重要的任務，一直以來兢兢業業，提供客戶更優質、更貼心的服務，今年度再次獲得「最佳專業團隊獎 」這份殊榮。

章明純感謝客戶的肯定，也感謝每位同仁的用心努力，才能成就今日和泰產險的最佳服務團隊。未來和泰產險秉持創新精神，用心精進，以專業團隊提供保戶完備的保險產品與服務，促進社會的安定發展。