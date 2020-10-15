台新ATM推美肌濾鏡功能 刷臉也能水噹噹

台新銀行今(15)日表示，該行領先同業在2018年底推出ATM「刷臉提款」服務，後續將人臉辨識技術擴大應用於分行VIP人臉辨識迎賓、掃臉支付等金融服務，並持續優化流程，此次再度領先業界推出ATM刷臉「美肌濾鏡」功能，並提升防偽、防詐騙機制，提供民眾更完善、便利、貼心的使用體驗。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀指出，自導入人臉辨識ATM刷臉服務後，民眾對於不用攜帶金融卡即可使用存款、提款、轉帳等服務十分有感，「我們進一步分析發現，民眾刷臉註冊時間較長，需要反覆拍攝影像才能選出滿意照片。為了解決客戶痛點，秉持著用心傾聽顧客聲音、提供最佳使用者體驗的精神」。

台新銀行攜手國際大廠NEC台灣共同推出全台首家刷臉「美肌濾鏡」服務，透過 NEC台灣的系統整合能力，將臉部辨識核心NeoFace®結合美肌演算法，讓美肌後的影像辨識也能達到高度準確。

NEC臉部辨識技術屢獲肯定，連續五次榮獲美國國家標準與技術研究院(National Institute of Standards and Technology, NIST)評比全球第一。

台新銀行推出ATM刷臉美肌濾鏡服務後，不僅提升客戶滿意度，更大幅縮短50%的註冊時間，讓每位客戶快快刷出美麗好心情。

為了解決民眾ATM刷臉交易時對於鏡頭是否有偵測到臉部的疑慮，台新團隊也貼心的新增提示文字，引導客戶站在最佳的辨識位置，同時提升防偽、防詐騙機制，讓民眾體驗刷臉ATM便利的過程能夠更加安心。

今年在疫情影響下，台新銀行ATM每月刷臉交易量較去年同期成長30倍，為國內ATM刷臉應用布點最廣的銀行。

除了台北地區的客戶享有刷臉服務外，台新銀行今年第1季開始，更將刷臉ATM服務擴展至全台北中南各分行，包含大台北地區、桃園、新竹、台中、台南、高雄等分行，民眾現在即可享有ATM「美肌濾鏡」刷臉及「VIP人臉辨識迎賓」服務。

包國儀強調，台新銀行自從人臉辨識應用服務推出之後，該服務囊獲國際多項大獎肯定，在2019年獲國際研究暨顧問機構Gartner頒發亞太區金融服務創新獎；今年亦獲得財資雜誌The Asset頒發最佳生物辨識應用獎殊榮。

此次升級的美肌濾鏡刷臉功能，不但兼具人臉辨識科技的精準度及效率，更在金融科技中增添人性化的暖心服務，未來將致力成為民眾生活金融的智慧好夥伴。

生物辨識技術近年來日新月異，各行各業均積極導入以提升民眾服務體驗，運用科技為民眾帶來更便捷的生活。

美國Variant Market Research的調查顯示，人臉辨識的市場規模預估在2024年將超過150億美元；而CB Insight調查更指出，美國金融業者以人臉辨識作為客戶的身分認證，在安全性及詐欺預防獲得很大效用。

新加坡政府也甫於上(9)月成為全球首個將人臉辨識納入國民身分認證的國家。