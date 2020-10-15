行政訴願遭駁回 大同：陸資未清查 籲經濟部停止股臨會

大同（2371）日前對於經濟部核准欣同及新大同申請股東臨時會處分，向行政院訴願委員會申請停止執行，昨（14）日遭到駁回。大同今日發出重訊表示，對於訴願駁回感到遺憾，將再與律師擬定後續可行作法，並強調公司內尚有其他非法陸資，呼籲在徹底確認無陸資前應停止行政處分，撤回股臨會核准。

大同表示，金管會持續查核陸資並宣布裁罰，證實此前一直強調，深受陸資以FINI帳戶掩飾真實身分、違法投資大同的重大傷害，央請金管會詳查，是正確且迫切的要求。

大同指出，10月13日所發布的是對新加坡的FINI陸資，期盼金管會繼續加緊努力查核，因為隱藏在大同公司的非法FINI帳戶，還有7個是在香港的帳戶，尚需金管會加緊續查，否則一旦陸資介入經營，必將影響大同的治理及承攬政府採購履約資格等正當利益，乃至於侵擾我國國防及資安的公眾利益，以免大同蒙受不可回復的損害。

大同呼籲，現在其中一帳戶已被證實為陸資，懇請金管會依法行政，清查陸資，同時要求大同的相關股東須依證交法及企併法申報。

大同也強調，目前董事會順利運作中，應不適用公司法第173條第四項申請召開股臨會，且現在查獲的陸資也只是冰山一角，其他尚待金管會加速擴大調查，在充分調查目前欣同、新大同等與鄭文逸、陸資任國龍以及具高度牽連的市場派股東，徹底確認無陸資之前，籲請經濟部停止原行政處分。