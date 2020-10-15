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大同提股臨會停止執行 遭行政院訴願委員會駁回

經濟日報 / 記者張義宮/即時報導

大同（2371）公司今日重訊指出，行政院訴願委員會駁回本公司申請停止執行核准股東臨時會行政處分。

大同表示， 就經濟部依公司法173條第四項核准欣同及新大同申請股東臨時會之處分，本公司向行政院訴願委員會申請停止執行，行政院訴願委員會於109年10月14日發布新聞稿駁回本公司前述申請。

大同強調，對公司財務業務影響及預估影響金額。 (1)感謝金管會持續查核陸資並宣布裁罰，證實本公司一直強調，深受陸資以FINI

帳戶掩飾其真實身分違法投資大同的重大傷害，央請金管會詳查，是正確且迫切的要求。

(2)10/13發佈的是對新加坡的FINI陸資，本公司期盼金管會繼續加緊努力查核，因為隱藏在本公司的非法FINI帳戶，還有七個是在香港的帳戶，尚需金管會加緊續查，否則該等陸資如一旦介入本公司經營，必將影響本公司之治理及承攬政府採購履約資格等正當利益，乃至於侵擾我國國防及資安之公眾利益，以免大同蒙受不可回復的損害。

(3)現在其中一帳戶已被證實為陸資，本公司懇請金管會依法行政，清查陸資，也同時要求大同的相關股東須依證交法及企併法申報。

(4)欣同、新大同以公司法第173條第四項申請召開股臨會時，本公司基於 a. 先待金管會查明陸資。b. 本公司董事會順利運作中，應無公司法第173條第四項之適用，懇請經濟部勿輕易核准股臨會，但經濟部仍迅速核准。現再次查獲之陸資也只是冰山一角，其他尚待金管會加速擴大調查，在充分調查目前欣同、新大同等與鄭文逸、陸資任國龍以及具高度牽連的市場派股東，徹底確認無陸資之前，本公司籲請停止原行政處分。

大同指出， 很遺憾訴願委員會未予採納。 本公司將與律師商量後續可行作法。

陸資 大同 金管會 股東臨時會

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