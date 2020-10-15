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楊金龍：「關切」九成房貸 認為打房時機未到

聯合報 / 記者沈婉玉戴瑞瑤／台北即時報導

貨幣寬鬆引發房價蠢動，央行副總裁陳南光認為要超前部署，多位立委關切央行對房市看法，是否有計畫推出選擇性信用管制。央行總裁楊金龍表示，央行密切關注，並致電銀行關心九成房貸的問題，銀行對房貸授信的風險控管目前尚屬良好，抑制房價要各部會要通力合作，各部會有共識，目前時機未到。

楊金龍今天赴立法院財政委會進行業務報告，立委曾銘宗關心，央行現在或未來是否對房價上漲有超前部署？楊金龍說，維持金融穩定是央行職責，銀行對房貸授信的風險控管，目前來講尚屬良好，呆帳率低，加上目前正處於紓困振興時期，並非打房的適當時機，因此九月理監事會並未祭出進一步的管制措施。房價問題涉及的不只是金融穩定，還有居住正義與資源配置等。若銀行授信風險提高，央行就會出手控管。

立委賴士葆指出，社會瀰漫房價在漲的氣氛，央行副總裁陳南光示警高房價問題，大家很有感，央行會不會出手？打房是稅制有效還是管制有效？楊金龍表示，房市問題央行密切觀察中，新港及新加坡的經驗來看，實證結果顯示，都有效，但稅比較有效。

央行分析，因台商回流、國際大廠來台及建商加碼購地，造成近期房價上漲。立委蔡壁如問楊金龍，低利率不是房價上漲的原因？楊金龍表示，價格也是因素，貸款需求會因低利而提高，但低利對房價是間接而非直接因素，不一定直接影響房價。

立委郭國文指出，台灣家庭負債比是亞洲第二，多數是房貸。上波房價上漲主要是豪宅、雙北地區，當時央行總體管控措施，達到一定的效果，這次上漲則跟產業投資及就業有關。楊金龍說，因為上漲因素不同，也影響管控策略，如果是實質投資所帶動周邊住宅的興建，是比較健康的，如果是資金回流放到房市、炒作就另當別論，現階段是密切關注。

立委高嘉瑜則批評，現在40年房貸、9成房貸，讓年輕人在高房價下背上房貸成房奴，影響銀行授信風險，形成惡性循環，央行卻只會投書光說不練。

央行 房價 楊金龍

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