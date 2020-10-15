兆豐銀重推40年房貸 利率創低嚴選客戶

央行、財政部近來高度關切房市過熱問題，兆豐銀行突然傳出打算推出40年房貸，引起市場側目。不過，兆豐銀行本來就有40年房貸，是在兩年前小規模「試點」性質的限量專案，因此不適用的客戶不會收到兆豐銀40年房貸訊息，現在因為兩年前專案限量快要用完，因此兆豐銀決定再增加額度重新推出，但總行將從嚴把關。

兆豐銀行表示，40年房貸天期相當長，超過民法債權限期，必須要有更多配套，兆豐銀兩年前首次與特定通路合作並針對限定族群，並不是對所有客戶都提供，因此不屬於該行對大眾客戶開放與上架的房貸商品，僅針對符合設定限制的小眾，單次撥出辦理的額度也不多。

現在因為經過兩年、額度將用完，因此兆豐銀決定再撥額度承作，但相關配套嚴格，完全限定首購族，因應降息與政策最低利率降到1.31%，且貸款成數會視房屋條件、個人信用是否夠優質，否則將調降，且總行也不會分行送上申請案都照單全收，還是要看個案不排除駁回申請40年方案、轉30年或其他天期更合適房貸的可能。