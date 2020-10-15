新台幣28為新常態？ 楊金龍認同半年到一年會如此

新台幣近期強勢升值，近兩周收盤價都在28字頭，外界在看28字頭已成為新台幣的「新常態」，中央銀行總裁楊金龍今（15）日上午在立法院財委會表示，就短期而言認同28元為新台幣的新常態，持續時間可能半年到一年。

財委會今天進行中央銀行業務報告，立委曾銘宗詢問，新台幣匯率自7月1日走勢，以及升值幅度與韓元新加坡幣比較；楊金龍表示，從7月到目前為止，新台幣升值幅度基本上跟韓元大體相當。

曾銘宗又問，新台幣未來走勢如何？是大貶還是大升值？楊金龍說，匯率是由供需決定，要預測匯率不是一件非常容易的事情，對未來走勢只能說由外匯供需來決定。

曾銘宗說，外界預估新台幣兌換美元來到28元，未來是「新常態」，認同嗎？楊金龍說，美元對台幣一比28未來是否為新常態，可分成短中長期，「如果說短期也許是對的」，「從中長期來講28是否為常態，我們不敢做明確預測」。

至於短期是多短？楊金龍說，也許短期可以說短到半年以內，或是情況持別的話，也許可以把短期看成一年，匯率是動態的，所以時間上的分別也非常不容易，因為匯率會受到國際美元走勢影響。