央行總裁楊金龍：新台幣28字頭為「短期」新常態

中央銀行總裁楊金龍今（15）日表示，新台幣匯率「28」字頭確實可能是「短期」的新常態，但中長期無法做這樣的預測。

楊金龍今日赴立法院報告時，立委曾銘宗詢問，外界預估，美元兌新台幣1：28將成新常態，是否正確？楊金龍回應，未來可分成短中長期，如果是短期，也許他是對的，但中期、長期28是不是常態，不敢做這樣很明確的預測。

曾銘宗追問，中長期是多久？楊金龍補充，也許短期可以說是半年以內，如果情況一直持續，也可以把短期看為一年，匯率是非常動態的，但要用時間來預測匯率非常不容易，因為會受到國際匯率美元走勢影響。

對於經濟部長王美花對匯率的意見，楊金龍指出，王部長是我們常務理事，我們會一起開會、交換意見，對於新台幣匯率升值的問題我們都有交換過意見，對於高科技產業來講，匯率升值不會受到影響，傳產比較會受到影響。

至於兩岸情勢惡化，外資會不會大幅撤離，楊金龍表示「很難說」，假設情況非常嚴重，恐怕會受到影響，但台灣擁有近5,000億美元的外匯存底，有足夠能力因應市場變化。