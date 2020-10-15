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日盛證券獲肯定 奪國家品牌玉山獎全國首獎

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
日盛證券獲第17屆國家品牌玉山獎五項大獎 董事長唐承健(中間)、總經理黃進明(左二)率領日盛證券主管持獎盃共同合影。圖／日盛證券提供
日盛證券獲第17屆國家品牌玉山獎五項大獎 董事長唐承健(中間)、總經理黃進明(左二)率領日盛證券主管持獎盃共同合影。圖／日盛證券提供

第17屆國家品牌玉山獎得獎名單日前揭曉，頒獎典禮當天日盛證券獲獎不斷，共獲頒五項大獎。財報優選系統-日盛財報模範生、股票健診系統獲頒最佳產品類獎：智能股利系統獲頒最佳人氣品牌獎。其中，股票健診系統、智能股利系統更勇奪全國首獎最高榮耀，表現十分亮眼。

國家品牌玉山獎是國內最權威具全國公信力與指標性的優質傑出企業評選，日盛證券今年勇奪五大獎，代表持續創新成果獲評審肯定。

為滿足投資人更多個人化的投資理財服務，日盛證券持續在專業平台上創新，智能股利系統勇奪最佳人氣品牌獎、全國首獎，主要功能在於使數位服務更貼近用戶生活，將存股族最需要的股利預估試算、歷史已領股利、高殖利率優選、穩定發放優選整合在一個專區，投資人只要點選即可過濾體質不佳的個股，讓自己存股存的安心且放心的持有穩定現金流的個股。

股票健診系統獲頒最佳產品獎、全國首獎，從五大重要指標展現個股於基本面、產業面、技術面、市場面及籌碼面的健診評估，輕鬆了解個股的產業趨勢、近期支撐、壓力及整體的營收概況，及外資、投信在最近一周內的買賣超；協助投資人汰弱擇強，戰勝趨勢，猶如身邊有一位24小時在線的Super分析師。

最佳產品獎：財報優選系統-日盛財報模範生則是利用大數據分析，並且透過精密的運算與加權綜合評分，只要按下一個鍵，就可得到財報分數，依照各項財報分數高低進行排名，以分數的方式提供投資人參考，讓投資變得簡單清楚。

隨著第3季季報的公佈，投資人可以善用日盛Online財報模範生功能找出財報總分分數高的優質個股，為協助投資人能夠更清楚認識日盛Online APP財報模範生的功能。

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