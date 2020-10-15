楊金龍示警：全球經濟前景有三大風險

中央銀行總裁楊金龍今（15）日示警，影響全球經濟前景有三大風險，包括疫情恐對經濟造成長期傷害、￼美中等主要國家雙邊緊張局勢升溫，以及全球金融脆弱性上升。

楊金龍今日赴立法院財政委員會報告時指出，全球經濟有三大不確定因素，首先，疫情恐對經濟造成長期傷害。根據IHS Markit估計，疫情對資本存量及勞動力之破壞，將使主要先進經濟體潛在產出水準減損2~5%。

另外，￼美中等主要國家雙邊緊張局勢升溫，以及美歐、英歐、美加、中澳在貿易等多項領域紛爭，也是全球經濟的潛在風險。

第三，全球金融脆弱性上升。國際金融市場易受疫情發展及政經情勢影響，且全球債務規模及企業債務違約金額同創新高，推升全球金融脆弱性。

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