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央行趕熱錢 台幣連二貶

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北報導

新台幣持續強勢升值，盤中最高升值2.73角，央行續趕熱錢，昨（14）日新台幣貶值3.2分收在28.952元，連兩個交易日貶值，預期未來央行阻升力道仍然強勁。

彭博報導分析，蘋果iPhone 12推出後，外資如果因為台灣蘋果概念股業績成長而加碼台股，將推升新台幣第4季測試28.5元，甚至挑戰2011年5月盤中的28.476元，這是當時央行捍衛新台幣的天花板價位。

渣打銀財富管理總負責人陳太齡昨日指出，無論是拜登或川普當選美國總統，估計美元指數未來六到12個月下跌7%，而拜登當選將加速美元指數下跌。渣打銀行財富管理投資策略處主管劉家豪說，其他非美貨幣對美元走勢，取決經濟表現，以及能否在全球產業供應鏈重新洗盤中取得定位。

匯銀主管指出，昨日午盤後外資轉匯出，昨日盤中最高價落在28.647元、升值2.73角，實質匯率交易區間仍偏強勢，央行尾盤加大阻升力道，新台幣昨日從最高升值2.73角轉以貶值3.2分收在28.952元，台北與元太外匯經紀公司總成交量14.315億美元。

匯銀主管指出，新台幣連兩日走貶，看得出央行積極緩解新台幣10月來急升走勢。

新台幣 央行

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