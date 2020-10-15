聽新聞
test
0:00 / 0:00
黃天牧 勤打太極拳紓壓
金管會主委黃天牧作為金融業監理的「大家長」，溫文儒雅又略帶威嚴，一上任就被眾多財經媒體封為「最帥首長」。肩負金融體系與金融穩定重責的黃天牧，平時就靠打太極拳紓壓。
黃天牧上任至今約五個月，多次出手重罰都讓外界印象深刻。他不只要讓犯錯的金融業者感到警惕，還要不忘留意金融開放，適時給予金融業者鼓勵，堪稱壓力比山大。
黃天牧的紓壓方式就是打太極拳。他說，以前最常做的運動是慢跑或游泳，後來接掌保險局局長，責任非常沉重，開始擔心自己身體健康受影響，有一次他看到社團的傳單，試試看加入社團打太極拳，一路就打到現在。
問他每日堅持打太極拳已達十年，應該是該領域的「翹楚」吧？他不改謙虛的個性說：「打太極拳是鬆跟柔，我離那境界還差很遠。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言