快訊

蘆洲警匪飛車追逐！嫌犯市區狂飆 追撞公車、小黃被捕

農業金庫台南分行 設立外匯指定銀行

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

農業金庫台南分行於今（14）日設立外匯指定銀行，由農業金庫董事長吳明敏親自主持揭牌儀式，並邀請農業金庫董事李威雄、台南巿政府工策會總幹事李一道、台南市農產運銷公司總經理李芳林、台南地區農會總幹事楊憲仁等貴賓共同揭牌。

志昌邱鋼鐵（股）公司董事長邱宏泰、世茂農業生技（股）公司董事長李文泰及總監黃崇德、新時尚蘭業公司董事長陳俊鵬等貴賓亦出席盛會，共襄盛舉。

台南是我國稻米、雜糧、蔬果、畜產、漁產、食品加工和有機等安全農漁產品的重要產地，特別是後壁區的蘭花生物科技園區，更是拓展蘭花國際市場的主力。農業金庫台南分行外匯指定銀行設立，將提供大台南地區農企業及農業生產者國際金融服務。

農業金庫配合政府新南向和印太戰略布局，積極協助農業人才及技術交流，深耕農業跨國經貿與投資。

台南分行外匯指定分行的設立，是支援台南農漁業發展國際連結新的里程碑。農業金庫的營業項目也包括農漁業以外的企業金融、消費金融、信託業務、存匯業務、外匯業務等銀行法第71條各款所列業務。農業金庫也將積極爭取申設國際金融業務分行OBU。

農業生技 外匯

延伸閱讀

兩連降！人民幣兌美元中間價下調177個基點

六壽險 9月賺123億元

人民幣大幅升值後央行出手：下調外匯風險準備金率至零

以為交新加坡金融圈男網友 女銀行員投資外匯被騙80萬

相關新聞

【Bloomberg】5G iPhone拉貨潮帶來台幣升值壓力 央行想擋也難

台幣升值壓力大增，迫使央行不得不重施五年前故技，在收盤前最後一小時「調節」升幅。彭博分析師認為，外資看好iPhone 12發表後的展望，加上台灣經濟表現出色，資金可望持續湧入，但央行出手的信號可能不在於「彭淮南防線」，而跟一籃貨幣相對走勢有關。

事故發生究竟可不可以移車 處理SOP看這裡

根據交通部統計，109年截至8月止道路交通事故，平均每小時發生近382件，顯示行車事故層出不窮。泰安產險表示，依處理汽車...

經濟日報「從校園到職場—與期貨共創 Future」 講座

經濟日報主辦「109 年期貨市場推廣案 ~ 中山大學期貨講座暨校園徵才活動」。今天在高雄中山大學舉行，從校園到職場—與期...

美總統大選剩半個月 渣打估金價上看2400美元

11月3日美國總統大選將登場，渣打銀行今公布第四季投資展望，當中指出若民主黨大獲全勝，川普先前實施的減稅政策將面臨被推翻...

車商賣車「獨厚」自家車險 金管會要管了！

新冠疫情趨緩後，車市買氣大爆發，車商老闆看好今年新車可賣破45萬輛，可創15年新高，但車商業務賣車兼賣車險卻「獨厚」自家...

車禍處理有要訣 做這兩件事可避免慌亂

根據交通部統計，截至今年8月止道路交通事故，平均每小時發生近382件，顯示行車事故層出不窮。依處理汽車保險理賠的實務經驗...

「愛國保險公司」台壽談投資綠能 要耐得住煩

國內壽險公司參與綠能產業，不論投資或融資，台灣人壽都率先同業出擊，累計投資與融資金額已上衝至280億元，壽險業無人出其右...

櫃買將設戰略新板

除了證交所推出的創新板外，為協助規模較小的新創公司籌資，櫃買中心規劃在現行興櫃市場架構下，增設「戰略新板」，目標群鎖定六...

北富銀新系統出包 銀行局盯

台北富邦銀行趁國慶連假期間升級新核心系統，但10日上線後ATM與網銀頻頻出包，金管會銀行局昨（13）日表示，初步了解是系...

保險局：今年裁罰沒比較多

金管會主委黃天牧從520上任以來，四個月以來，保險業平均每二天就有一家受罰。保險局昨（12）日發布新聞稿澄清，指今年以來...

京城銀 3億元收購萬泰證

京城銀行將有望3億元收購萬泰證券，雙方董事會已正式通過收購交易，京城銀將買下萬泰證券納為轉投資子公司，以多角化完整產品線...

玉山金 守護海洋生態環境

玉山金控致力保護台灣原生態及推廣海洋資源永續觀念，連續二年與國立海洋生物博物館合作「臺灣海洋環境守護－海龜生態保育與教育...

熱門新聞

銀行作業「出包」中油薪資遲到 員工哀鴻遍野

力麗連中三元 奪蘋果iPhone 12充電線覆材大單

新婚夫妻結婚 父母巧贈與2,160萬元免課稅

Gogoro驚爆離職工程師竊密 公司回應了

史上首次10月減壓供水今啟動 每日23時至隔日5時實施

央行千億買匯 大打台幣保衛戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。