農業金庫台南分行 設立外匯指定銀行
農業金庫台南分行於今（14）日設立外匯指定銀行，由農業金庫董事長吳明敏親自主持揭牌儀式，並邀請農業金庫董事李威雄、台南巿政府工策會總幹事李一道、台南市農產運銷公司總經理李芳林、台南地區農會總幹事楊憲仁等貴賓共同揭牌。
志昌邱鋼鐵（股）公司董事長邱宏泰、世茂農業生技（股）公司董事長李文泰及總監黃崇德、新時尚蘭業公司董事長陳俊鵬等貴賓亦出席盛會，共襄盛舉。
台南是我國稻米、雜糧、蔬果、畜產、漁產、食品加工和有機等安全農漁產品的重要產地，特別是後壁區的蘭花生物科技園區，更是拓展蘭花國際市場的主力。農業金庫台南分行外匯指定銀行設立，將提供大台南地區農企業及農業生產者國際金融服務。
農業金庫配合政府新南向和印太戰略布局，積極協助農業人才及技術交流，深耕農業跨國經貿與投資。
台南分行外匯指定分行的設立，是支援台南農漁業發展國際連結新的里程碑。農業金庫的營業項目也包括農漁業以外的企業金融、消費金融、信託業務、存匯業務、外匯業務等銀行法第71條各款所列業務。農業金庫也將積極爭取申設國際金融業務分行OBU。
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