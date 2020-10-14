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元大人壽 獲2020卓越最佳保險評比最佳服務品質獎

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
元大人壽榮獲2020卓越最佳保險評比「最佳服務品質獎」，由商業發展研究院董事長許添財頒獎予元大人壽陳淑娟副總經理(右)。圖／元大人壽提供
元大人壽榮獲2020卓越最佳保險評比「最佳服務品質獎」，由商業發展研究院董事長許添財頒獎予元大人壽陳淑娟副總經理(右)。圖／元大人壽提供

由《卓越雜誌》舉辦、委託世新大學民意調查研究中心負責之《2020卓越最佳保險評比》大調查結果出爐，獲獎名單已於昨（13）日揭曉，元大人壽以客戶服務卓越獲得網友及專業評審團一致青睞，在保險同業中脫穎而出，榮獲「最佳服務品質獎」殊榮，由元大人壽副總經理陳淑娟代表出席領獎。

《卓越最佳保險評比》乃針對全國22縣市20歲以上之一般民眾進行網路訪問，透過實際調查從民眾的角度及專家學者共同評議推選出心目中的優質保險公司。針對「最佳服務品質獎」一項，乃由受訪民眾針對保險公司之印象或實際服務感受進行評分，其中保單滿意度、第一線人員服務是否完善、後續服務諮詢是否專業、保單理賠快速與否、客服人員是否能滿足客戶需求等，以及是否提供Email、傳真或粉絲團等其他諮詢服務管道等都是本次調查的重要依據，最後總結受訪民眾或顧客之整體印象(60%)，再加入專家學者加權評比(40%)後，元大人壽於各項目表現卓然，在同業角逐中勝出，今年再度蟬聯「最佳服務品質獎」得主。

據調查顯示，受訪民眾對於元大人壽無論是業務人員、臨櫃服務人員或是電話客服人員及服務中心的環境設備及網路服務等，整體服務滿意度都給予高度肯定。元大人壽持續落實公平待客原則、優化客戶服務之成果，不但體現在得獎肯定上，更落實於每個服務環節中，在臨櫃客服方面元大人壽營造出溫馨、綠化的環境氛圍，讓客戶在洽辦過程中能感到輕鬆自在，同時在每月定期進行之櫃台服務滿意度調查中，今（2020）年上半年更得到客戶給予平均98的高分；且於3月份榮獲金管會公布為辦理消費者保護較具成效之業者，且連續2年符合資格；4月份再獲保險局公告最近一期申訴綜合評分值，元大人壽列為同業第一。

一張保單代表著一份永續服務的承諾，元大人壽秉持「給一個機會幫助他人，同時也幫助自己」的經營理念，待客如親，重視每位保戶的聲音，同時致力商品研發及第一線服務與後勤支援品質優化，期能提供滿足保戶需求的貼心服務，成為保戶心中最具慈悲心、温暖的保險公司。

元大人壽再度榮獲卓越最佳保險評比「最佳服務品質獎」，由元大人壽陳淑娟副總經理及客服體系同仁代表出席頒獎典禮。圖／元大人壽提供
元大人壽再度榮獲卓越最佳保險評比「最佳服務品質獎」，由元大人壽陳淑娟副總經理及客服體系同仁代表出席頒獎典禮。圖／元大人壽提供

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