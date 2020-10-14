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合庫挺企業振興 九大公股中名列前茅

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

合作金庫銀行積極推動「公股攜手，兆元振興」方案，針對六大核心產業(包括「資訊及數位」、「資安系統」、「生物及醫療科技」、「國防及戰略」、「綠電及再生能源」、「民生及戰備」)、以及進行國際鏈結布局、具創新及轉型升級之企業，訂定貸款專案，提供振興產業所需資金，自今年7月1日開辦以來，累計至9月底共協助逾3,900家企業取得融資額度，合計新台幣 745億元，成績於九大公股銀行中名列前茅。

今年7月至9月間，合作金庫銀行於全台各地舉辦七場「企業巡迴名人講座」，共逾700家以上企業參與，會中除邀請專家解析全球景氣情勢變化外，並對與會企業說明該行之「兆元振興融資方案」可協助資金融通，展現其力挺企業、振興產業之決心。

另外為協助農地工廠合法經營及拓展企金客戶，合作金庫銀行除訂定「協助農地工廠合法經營貸款專案」，提供農地工廠就地合法經營及辦理遷廠資金需求外，亦積極配合各地縣市政府開發計畫提供金融支援，如針對桃園航空城開發案，雷仲達董事長今年於6月23日參加融資協助ＭＯＵ簽約儀式，未來將提供進駐廠商多元化金融服務；另為協助彰化縣符合資格之農地工廠加速改善環保、水利、消防設備，亦規劃相關優惠貸款方案，以滿足其投入資本性支出之融資需求。

農地 合作金庫 新台幣

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