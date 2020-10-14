渣打銀Q4投資展望揭密 看好歐元、澳幣、英鎊和人民幣

渣打國際商業銀行（以下稱「渣打銀行」）今發布2020年第4季全球投資展望，指出近來部分風險事件導致金融市場波動，但就長期而言，經濟活動數據穩健、企業盈餘展望好轉，財政與貨幣政策將進一步寬鬆，皆有助經濟前景復甦反彈，預期走過2020年的風險與震盪後，可望在明年迎來樂觀前景；建議投資人可審慎評估利用市場修正分批彈性佈局。

渣打銀行財富管理總處負責人陳太齡表示，「2020年第4季末仍有許多值得關注的焦點，包括疫情發展、美中緊張情勢、美國總統大選等變數，都牽動金融市場前景，預期到年底前全球市場將在事件風險與投資情緒改善之間拉鋸。近來新冠肺炎病例再度攀升，尤其歐洲地區已重啟封城的可能性，這將影響股票和企業債等風險性資產的上揚走勢，然而，經濟基本面改善、企業盈餘展望好轉皆是支撐前景看好的有利因素。」

全球矚目的美國總統大選即將登場，渣打銀行認為無論結果是誰勝選，寬鬆貨幣方向不變，財政救市措施也會延續，加上全球經濟將持續轉強，在選後仍會呈現復甦走勢。唯一必須留意的是，倘若民主黨「大獲全勝」，意即同時拿下總統與參衆兩院多數席次，則川普先前實施的減稅政策將面臨被推翻的可能，以及對加強產業監管等措施，則可能對金融市場產生負面影響。

渣打銀行指出，無論是川普或者是拜登當選總統，都難以改變美元持續走弱的跌勢。因此相對看好歐元、澳幣、英鎊和人民幣等主要非美貨幣後續表現；同時也因為弱勢美元格局，加上市場避險情緒與需求仍未消退，持續為金價表現提供支撐，預期未來6到12個月金價有機會高於每盎司2,400美元。

基於對總體經濟的樂觀展望，渣打銀行持續看好美股和亞洲（不含日本）股票表現。美元持續走弱，且美國聯準會先前釋出訊息將「在較長時間內保持較低利率」，前所未有的財政刺激力道，都有助推升美國經濟擴張和強勁的股票回報；而由於疫情跟產業發展趨勢，看好科技、健康護理、工業類股等。亞股方面，中國官方祭出經濟刺激措施，企業獲利前景改善，加上先前保證金融資產風險獲得改善，增加對於中國股票表現的信心。歐洲區股票則主要受到近期肺炎病例激增，帶來負面風險與憂慮情緒，可能導致後續表現稍弱。

今年以來全球主要國家相繼採取貨幣寬鬆政策，隨著低利率成為新常態，積極尋求收益仍是重要投資主軸，在看好經濟基本面的前提下，渣打銀行持續看好成熟市場高收益債券與新興市場美元政府債。

渣打銀行觀察，近年來除了債券型基金，直接透過銀行或券商購買特定債券，也吸引投資人目光。陳太齡指出，債券交易多在店頭市場進行，建議投資人在選擇銀行或券商時，必須留意申購與贖回時的手續費結構，以免影響報酬。渣打銀行透過渣打集團全球風險控管部門，長期嚴格監管各產業的信用風險變化，嚴選相對安全具潛力的債券標的，除了提供多種標的、到期年限與不同計價幣別的多元商品供投資人選擇，更連結渣打集團全球平台資源，為投資人打造具價格優勢、債券報價不內含手續費的公開透明銷售機制，協助投資人妥善完成資產多元佈局。