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車商賣車「獨厚」自家車險 金管會要管了！

經濟日報 / 記者葉憶如 / 台北即時報導

新冠疫情趨緩後，車市買氣大爆發，車商老闆看好今年新車可賣破45萬輛，可創15年新高，但車商業務賣車兼賣車險卻「獨厚」自家車險，金管會要管了！

新車賣太好，卻爆出業界不公平競爭，例如Toyota豐田汽車旗下經銷商兼營保代就只推銷自家關係企業和泰產險的車險商品，或Nissan裕隆、中華三菱多推新安東產海上產險的車險等，引起主管機關注意。

為維護消費者權益，保險局要求車商業務員賣車同時，需提供多家汽車險讓消費者選擇，並需填具調查表，上面會有多家車險的保費與保單內容，需經消費者親自看過後勾選並簽名。

保險局副局長張玉煇表示，就算車商賣車送車險也一樣要填，送車險只是市場説法，既然車商保代大都多不只代理一家產險車險，就該忠實呈現，否則就是違規，若沒有出具調查表，產險公司就不能核保。

國內車商兼營保代有13家，依筆畫順序分別是六和國際保代、台灣本田保代、台灣賓士產險保代、百泰、協進、和安、南陽、凱興、華中、順益、福斯國際、福灣、德鎔保代等。

金管會提醒消費者透過車商保險代理通路所屬保險業務員投保汽車保險，除應了解投保之保險種類，並可自行選擇欲投保之保險公司，毋須由保險業務員決定。

金管會說明，多數消費者於購買汽車時，會同時向車商保代之保險業務員購買汽車保險，實務上常見車商保代同時代理多家保險公司汽車保險商品之情形，為使消費者充分知悉有選擇保險公司的權利，強化對消費者權益之保障，金管會已要求車商保代通路自2020年6月1日起於代理銷售汽車保險商品時，所屬保險業務員應於消費者首年投保或變更投保之保險公司時，向消費者提供辦理汽車保險調查表，充分揭露所代理之保險公司，並由消費者自行勾選欲投保之保險公司及簽名，以維護消費者權益。

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