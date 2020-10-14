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車禍處理有要訣 做這兩件事可避免慌亂

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
車禍示意圖。 圖／pakutaso
車禍示意圖。 圖／pakutaso

根據交通部統計，截至今年8月止道路交通事故，平均每小時發生近382件，顯示行車事故層出不窮。依處理汽車保險理賠的實務經驗來看，大多車主在遇到車禍時，不知如何正確處理，尤其在涉及與其它車輛的碰撞時 ，面臨財物損失及人員傷亡的賠償及和解等相關法律訴訟問題。因此呼籲民眾，不慎肇事時，應立即報案，並通知所屬保險公司，維護自己保險權益。

泰安產險表示，特別依照實務經驗，提供以下實用的「車禍處理要訣」供車主參考，期能於事故發生後，車主能冷靜做正確的即時處理。建議依車禍狀況分以下方式處理：一、「輕微交通事故」：凡車輛毀損輕微而無人傷亡之交通事故，應先將肇事汽車四個車角或肇事機車輪胎以噴漆、粉筆或尖硬物在地上標繪定位後，迅速將車輛移置路旁不妨礙交通處所，再報警處理。

二、「一般交通事故」：為應警察人員蒐證、調查之需，應暫時保留現場 ，立即報警處理，但必須在車輛前後適當位置放置警告標識，以免妨礙交通及再次發生事故。另外提醒民眾，若在國道上發生事故，為避免二次事故造成更嚴重傷亡，務必在拍照、錄影紀錄車輛位置及現場痕跡等證據後，儘速將車輛移到路肩，並在路肩外等候協助，應以安全為優先。

社會氛圍因疫情讓大眾常處焦慮不安的情緒中，若不幸行車遇上事故將更驚慌失措，總希望能有人幫忙協助，新安產險推出24小時事故現場服務，近年來不斷運用數位科技將服務再升級，如客戶發生事故進線通報客服中心後，為降低保戶在事故現場的不安及壓力，推出「雙向溝通服務」，串接「定位派遣雲端管理平台」與「即時定位動態地圖」，保戶可透過智慧型手機快速掌握現場處理人員位置及預計抵達時間，除提升服務人員抵達事故現場時效外，讓保戶在等待時間中不會「度秒如年」。

泰安產險則實行「專屬理賠」由專人協助車禍的處理與和解；「Lady’s Care」守護女性駕駛等貼心服務，舒緩車主面對交通事故繁雜的心情與節省和解程序的時間，也減少日常行車的心理負擔。並透過虛實整合，運用「雲端理賠系統」加速理賠效率與透明化流程；「泰安智慧理賠APP」，提供事故現場處理指引，保戶可即時將事故現場照片、行照及駕照上傳，同步完成理賠報案通知，迅速又便利。

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