「愛國保險公司」台壽談投資綠能 要耐得住煩

國內壽險公司參與綠能產業，不論投資或融資，台灣人壽都率先同業出擊，累計投資與融資金額已上衝至280億元，壽險業無人出其右，三項第一環繞下，被稱為最響應政策的「愛國保險公司」。

督導台灣人壽綠能產業投融資的資深副總謝壯堃昨（13）日表示，台壽早在2014年還是中國信託人壽年代，就參與友達光電籌組的太陽能電廠投資平台星河能源公司，投資金額1億餘元，開啟國內壽險資金投資太陽能事業的先河。

壽險公司除了投資，也可以辦理擔保融資。台灣人壽去年也融資海能風電（Formosa2）六、七十億元，為國內壽險業融資綠能產業之濫觴。

無論太陽能領域知名的星河、星耀等案子，抑或離岸風電裡的Formosa2、CIP、沃旭等案，都有台灣人壽投資或融資的身影。

以友達團隊籌組的星耀能源為例，台灣人壽、富邦人壽都各自投資24億元、各持股30%，謝壯堃說，星耀很早就取得電業執照，友達是面板大廠，也生產太陽能板，自家工廠屋頂是架設太陽能板的好地方。

謝壯堃說，台壽投資綠能產業，除了風險可控、慎選合作夥伴之外，整體平均報酬率希望高於保單負債成本。據了解，台壽目前保單負債成本約3.2%。

壽險資金參與綠能產業的投融資，不免遇到法令障礙。謝壯堃說，感謝金管會保險局幫忙，讓非屬銀行的外國保證機構出具的保證，可以被當成擔保品。

台壽對綠能產業的投融資，董事會已核准約280億元，目前僅動撥73億元，顯示綠能投資大大小小案子多、管理成本偏高的特性，也凸顯壽險公司要很有心、得「耐得住煩」，才有餘力繼續愛國。